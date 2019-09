ทีมต้องมาก่อน! ชาน สำนึกผิดหัวร้อนจวกม้าลายหลังไร้ชื่อ UCL

เอ็มเร ชาน มิดฟิลด์ของ ยูเวนตุส ทวิตข้อความเชิงขอโทษสโมสร พร้อมก้มหน้าทำงานหนักต่อไปหลังหลุดทีมชุดทำศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้

ทัพเบียงโคเนรี เพิ่งประกาศรายชื่อขุนพลชุดทำศึกถ้วยบิ๊กเอียร์ในฤดูกาลนี้ ซึ่งปรากฎว่าตัวหลักอย่างมาริโอ มานด์ซูคิช และตัวเขาเอง ซึ่ง ชาน ออกอาการโมโหสุดขีดหลังทราบเรื่องและให้สัมภาษณ์เชิงโจมตีและกล่าวหาว่าสโมสรไม่รักษาสัญญากับเขา

อย่างไรก็ตาม อดีตมิดฟิลด์ลิเวอร์พูล ได้ออกมาทวิตว่าเขาสำนึกต่อบุญคุณของสโมสรและเคารพทีมและเพื่อนร่วมทีมเสมอมา และพร้อมสู้ต่อไปโดยความสำเร็จของทีมต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก

อ่านบทความต่อด้านล่าง

"ผมจะซาบซึ้งและขอบคุณยูเวนตุสแห่งกรุงตูริน และแฟนบอลที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอดนับตั้งแต่ผมย้ายมาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสร โดยเฉพาะในช่วงที่ผมมีอาการป่วย" ชาน ทวิตข้อความ

"ด้วยความเคารพต่อยูเวนตุสและเพื่อนร่วมทีมของผม ซึ่งความสำเร็จของทีมจะเป็นความสำคัญลำดับแรกของผมเสมอ ผมจะไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้อีกและจะก้มหน้าสู่ต่อไปในสนาม"

I will always be grateful to Juventus Turin and how they supported and stood by me since I am part of the club, particularly during my time of illness.