ทบต้นทบดอก! กาเบรียลทวีตเอาคืนโทนีย์

แนวรับทัพปืนใหญ่ทวีตข้อความเอาคืนกองหน้าทีมชาติอังกฤษของผึ้งน้อยแบบเป๊ะทุกคำ

กาเบรียล มากัลเญส กองหลังตัวเก่งของ อาร์เซนอล ทวีตข้อความเอาคืน อีวาน โทนีย์ ในเกมที่ทีมบุกเอาชนะ เบรนท์ฟอร์ด 3-0

ทัพปืนใหญ่คืนฟอร์มเก่งได้อย่างรวดเร็วในเกมบุกชนะผึ้งน้อย 3-0 จากประตูของ วิลเลียม ซาลิบา, กาเบรียล เชซุส และ ฟาบิโอ วิเอรา การันตีการเป็นจ่าฝูงในช่วงก่อนพักเบรคทีมชาติ

หลังจบเกม ทวิตเตอร์ของ กาเบรียล ทวีตข้อความ “เกมที่ยอดเยี่ยมกับหนุ่ม ๆ @Arsenal” เอาคืน โทนีย์ ที่เคยทวีตเอาไว้ในเกมเปิดบ้านเอาชนะ เดอะ กันเนอร์ส 2-0 ในเกมนัดเปิดฤดูกาล 2021/22

ทั้งนี้ อเลซองเดร์​ ลากาแซตต์ ได้เคยทวีตประโยคเดียวกันเอาไว้เช่นกันในเกมที่ อาร์เซนอล เปิดบ้านล้างแค้น 2-1 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ รวมถึงในสารคดี All or Nothing ที่ อาร์เตต้า นำภาพทวีตของ โทนีย์ ขึ้นมาปลุกใจนักเตะอาร์เซนอลมาแล้ว