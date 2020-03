ฟุตบอล เกมโคปา ลิเบอร์ตาดอเรส คู่ระหว่าง เกรมิโอ เปิดบ้านพบ อินเตอร์ นาซิอองนาล ทีมคู่แข่งร่วมลีกเกิดเหตุตะลุมบอนช่วงท้ายเกม จนเป็นเหตุให้ผู้ตัดสินควักใบแดงไล่ออกจากสนามถึง 8 ใบ

ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งทวีปอเมริกาใต้ รอบแบ่งกลุ่มนัดที่ 2 ของกลุ่ม 5 เป็นการพบกันของคู่แข่งร่วมลีกบราซิล โดยในขณะที่สกอร์ยัง 0-0 และเข้าสู่ช่วงก่อนทดเวลา ปรากฏว่ามีจังหวะปะทะคารมเดือดของนักเตะทั้งสองทีมจนเป็นเหตุให้เกิดการตะลุมบอนขึ้นของทั้งสองฝ่ายอย่างโกลาหล

เปิดเหตุให้ผู้ตัดสินต้องควักใบแดงไล่นักเตะทั้งสองทีมออกจากสนามถึง 8 ใบ แบ่งเป็นนักเตะทีมละ 4 คน โดยใบแดงทั้ง 8 ใบในเกมนี้สร้างสถิติเกมที่แจกใบแดงมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของรายการ โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส ต่อจากเกม โบคา จูเนียร์ส กับ สปอร์ติง ในปี 1971 โดยเกมนั้นกดไป 19 ใบแดงด้วยกัน

This brawl saw EIGHT red cards handed out in a fiery #CopaLibertadores clash between Gremio and Internacional 🤭🟥pic.twitter.com/H4EkBcVUxt