ทูตอนามัยโลก! ป็อกบาชวนแด็บต้านโควิด-19

ปอล ป็อกบา กองกลางทักษะสูงของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชวนแฟนบอลทำท่าแด็บ (Dab) เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19

ห้องเครื่องเบอร์ 6 ได้รับเลือกจากองค์การสหประชาชาติ (UN) และองค์กรอนามัยโลก (WHO) ร่วมแคมเปญต้านไวรัสโควิด-19

โดยมิลฟิลด์วัย 26 ปี ได้โพสต์รูปตัวเองในสีเสื้อทีมชาติฝรั่งเศส ทำท่าแด็ปลงในโซเชียลมีเดีย พร้อมข้อความว่า "เราทุกคนต้องพร้อมรับมือกับไวรัสโคโรนา แด็บเมื่อคุณไอ แด็บเมื่อคุณจาม แด็บเพื่อเอาชนะโคโรนา"

#Dab to beat #coronavirus. Follow @WHO advice to Be Ready for #COVID19 https://t.co/Ej0FqcHbj5 pic.twitter.com/4DhQ7NsZYk