ทุกคนช่วยกัน! หงส์บริจาคเงินช่วยธนาคารอาหารหลังเกมถูกระงับ

ลิเวอร์พูล บริจาคเงิน 40,000 ปอนด์ให้ Fans Supporting Foodbanks (FSF) เพื่อช่วยให้โครงการดำเนินหน้าต่อไประหว่างที่เกมพรีเมียร์ลีกถูกระงับด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โครงการ Fans Supporting Foodbanks (FSF) ถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริจาคเงินจากแฟนบอล โดยจะตั้งกล่องรับบริจาครอบ ๆ บริเวณสนามแอนฟิลด์ในทุก ๆ เกมเหย้าของทีม เพื่อทำเงินไปจัดตั้งเป็นธนาคารอาหารเพื่อคนยากไร้

ทว่าหลังเกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงต่อเนื่องในยุโรป จนฟุตบอลลีกใหญ่รวมไปถึงพรีเมียร์ลีกที่ต้องระงับการแข่งขันออกไปก่อน ทำให้ธนาคารอาหารขาดเงินบริจาคในส่วนนี้ไปเนื่องจากไม่มีการแข่งขัน

ทำให้ทัพหงส์แดงประกาศว่านักเตะของพวกเขาพร้อมด้วย LFC Foundation, Red Neighbours และสตาฟฟ์ของสโมสร จะร่วมกันบริจาคเงินให้ธนาคารอาหารของ North Liverpool โดย 25% ของการบริจาคเพื่อการกุศลมาจากแมตช์การแข่งขันและลิเวอร์พูลจะบริจาคเงินทุก ๆ 10,000 ปอนด์ต่อเกมในอีก 4 เกมที่เหลือในบ้านฤดูกาลนี้

ทั้งนี้ ธนาคารอาหารแห่งใหม่จะถูกจัดตั้งที่ช็อปของสโมสรรอบ ๆ เมืองและยังมีบริการการจัดตั้งเพจขึ้นเพื่อระดมทุนในครั้งนี้อีกด้วย

"เราหวังว่าการบริจาคเงินของนักเตะทีมชุดใหญ่, สตาฟฟ์, LFC Foundation และ Red Neighbours สามารถช่วยคลายความกังวลเรื่องการขาดเงินสนับสนุนที่จะมีในวันแข่งได้" แมตต์ แพริช ผู้อำนวยการ LFC Foundation กล่าว

"แฟนบอลของพวกเรานั้นช่วยเหลือโครงการ FSF อย่างสุดความสามารถในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และเรายังสามารถกระตุ้นในคนอื่นร่วมบริจาคผ่านทางจุดรับบริจาคหรือผ่านทางการระดมทุนทางออนไลน์ได้อีกด้วย"

Thanks to all our fans for the continued generosity shown in supporting @SFoodbanks, which makes a real difference to lives in the local area ❤️