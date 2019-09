ทุกคนช่วยกัน! มอยเซ คีนซึ้งแฟนท็อฟฟีทำป้ายต้านเหยียดผิว

มอยเซ คีน กองหน้าดาวรุ่งของ เอฟเวอร์ตัน ออกอาการปลื้มที่เหล่าแฟนบอลของสโมสรรวมตัวกันทำแผ่นป้ายต่อต้านการเหยียดผิว โดยมีรูปของเขาอยู่ในนั้น

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีนักฟุตบอลหลายต่อหลายคนที่โดนแฟนบอลเหยียดผิว เชื้อชาติ ทั้งในสนามตอนแข่งขัน หรือตามโซเชียลมีเดียที่ง่ายต่อการกระทำสิ่งที่ไม่สมควรเหล่านี้ซึ่ง คีน ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่แสดงจุดยืนขอต่อต้านการเหยียดดังกล่าว

โดย แฟนบอลท็อฟฟี ได้รวมเงินกันทำแผ่นป้ายที่มีหน้าของกองหน้าอิตาเลียนอยู่ในแผ่นพร้อมข้อความว่า ‘No Al Razzismo’ ที่แปลว่า "ต่อต้านการเหยียดผิว" ซึ่งทำให้ คีนซาบซึ้งเรื่องนี้อย่างมาก

“แผ่นป้ายนี้มันงดงามเหลือเกินเพราะการเหยียดผิวมันเลวร้ายมาก และเราต้องต่อสู้กับเรื่องเหล่านี้” คีน เผย

ทั้งนี้ แฟนบอลเอฟเวอร์ตัน จะนำแผ่นป้ายนี้มาใช้ในสนามกูดิสัน พาร์ค ในเกมที่ทีมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ วันเสาร์นี้

💙 | “The banner is beautiful because racism is horrendous and we have to fight against the racists."



Moise Kean has thanked the fans behind the anti-racism banner which will be displayed on Saturday against @ManCity. #alltogethernow #NoAlRazzismo @kickitout