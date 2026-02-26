ถ้าเลือกได้! สองแข้งเลเวอร์คูเซน อยากเจอ อาร์เซนอล มากกว่า บาเยิร์น ในรอบ 16 ทีมUCL

โรแบร์ต อันดริช และ โยนาส ฮอฟมันน์ สองนักเตะของ ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน ยอมรับว่าไม่อยากดวลกับทีมร่วมชาติอย่าง บาเยิร์น มิวนิค ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก แม้ว่าจะทำให้ต้องไปเจอกับทีมเต็งอย่าง อาร์เซนอล ก็ตาม
ทีมห้างขายยา เอาชนะ โอลิมเปียกอส ด้วยสกอร์รวม 2-0 ในรอบเพลย์ออฟ ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย UCL ได้สำเร็จ โดยด่านต่อไปที่พวกเขาต้องเจอคือเพื่อนร่วมลักอย่าง เสือใต้ หรือจ่าฝูง พรีเมียร์ลีกอย่าง ไอ้ปืนใหญ่ ซึ่งสองสตาร์ดังยอมรับว่าถ้าเลือกได้ยังไม่อยากเล่นดาร์บี้แมตช์ลีกเยอรมันในรอบนี้
อันดริช กล่าวว่า “เรารู้อยู่แล้วว่าจะต้องเจอทีมระดับท็อปไม่ว่าผลจับสลากจะออกมาแบบไหน แต่ผมยังยืนยันความเห็นเดิมว่าอยากหลีกเลี่ยงการเจอทีมจากเยอรมัน"
"หวังว่าจะมีหลายทีมจากเยอรมันอยู่ในเส้นทางนี้ต่อไป”
ขณะที่ ฮอฟมันน์ ก็เห็นด้วยเช่นกัน พร้อมเผยว่าหากเลือกได้อยากดวล “ปืนใหญ่” มากกว่า
“มันยังเร็วเกินไปสำหรับการเจอทีมเยอรมันด้วยกันเอง และมันไม่ค่อยให้อารมณ์แบบแชมเปี้ยนส์ลีกเท่าไหร่"
"ถ้าเลือกได้ ผมขอเป็นอาร์เซนอล การได้ไปลอนดอนก็น่าจะเจ๋งดี”