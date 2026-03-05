ถ่วงทั้งเกม! เฮือร์เซเลอร์อัดอาร์เซนอลอยากเป็นแชมป์จนไม่สนวิธีการ

ฟาเบียน เฮือร์เซเลอร์ กุนซือ ไบรท์ตัน แอนด
ก่อนเกม เทรนเนอร์ชาวเยอรมัน ออกมาดักคอทีมปืนใหญ่ว่าเป็นทีมที่ใช้เวลาในการกลับมาเล่นฟุตบอลนานที่สุดจากลูกเตะมุม
เกมที่ เอเม็กซ์ สเตเดี้ยม จบลงด้วยประตูชัยต้นเกมของ บูกาโย ซาก้า ทำให้ปืนใหญ่สามารถเล่นตามแท็กติก และรักษาผลการแข่งขันจนกลับออกมาพร้อมสามคะแนน พร้อมขยับหนี แมนฯ ซิตี้ เพิ่มเป็น 7 คะแนน
นั่นทำให้ เฮือร์เซเลอร์ ไม่พอใจจังหวะดึงช้าต่าง ๆ ตลอดเกม โดยเฉพาะการที่ ดาบิด รายา ลงไปมีอาการบาดเจ็บลงไปนอนถึงสามครั้งด้วยกัน พร้อมเรียกร้องให้ พรีเมียร์ลีก ออกกฎมารับมือการถ่วงเวลาที่ได้ผลมากกว่านี้
“ผมมีหนึ่งคำถาม คุณเคยเห็นผู้รักษาประตูลงไปนอนสามครั้งในเกมพรีเมียร์ลีกหนึ่งนัดบ้างหรือเปล่า?
“คุณไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้เลย เพราะฉะนั้นพรีเมียร์ลีกต้องหากฎเข้ามาจัดการ ผมได้พูดจุดยืนของผมก่อนเกม และผมยึดมั่นในเรื่องนั้น ท้ายที่สุด ผมคิดว่าการจัดการคู่แข่งแบบนี้ คุณลงโทษพวกเขาได้อย่างเดียวคือการคว้าชัยชนะ ดังนั้นในวันนี้ผมไม่มีข้อแก้ตัว เพราะเราแพ้ แต่ถ้าเกมนี้เราชนะ 2-1 แบบคู่ควร ผมอาจพูดได้ต่างออกไป”
“ถ้าพวกเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครถามหรอกว่าพวกเขาเป็นแชมป์ได้อย่างไร คุณสามารถสัมผัสได้เลยว่าตอนนี้พวกเขาทำทุกอย่างเพื่อชัยชนะ และท้ายที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับกติกา ถ้าหากพรีเมียร์ลีก หรือผู้ตัดสิน ปล่อยให้มันดำเนินต่อไป มันก็เป็นเรื่องยาก เพราะเท่ากับว่าพวกเขาสร้างกติกาของตัวเองขึ้นมาเอง
“ตอนนี้ผมรู้สึกว่าพวกเขากำลังในกฎของตัวเอง ไม่ว่าจะเล่นฟุตบอลในรูปแบบไหนก็ตาม”
นอกจากนั้น เฮือร์เซเลอร์ ยืนกรานว่าเขาจะไม่มีทางเล่นฟุตบอลในรูปแบบของ อาร์เซนอล
“ผมจะไม่มีวันเป็นผู้จัดการทีมแบบที่พยายามเอาชนะด้วยวิธีนั้น แน่นอนว่าทุกทีมมีการบริหารจัดการเกม และมีการถ่วงเวลาบ้างเป็นธรรมดา แต่ทุกอย่างต้องมีขอบเขต และขอบเขตนั้นต้องถูกกำหนดโดยพรีเมียร์ลีก รวมถึงผู้ตัดสิน
แต่ตอนนี้พวกเขาทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการ”
“แล้วในอนาคตมันจะเดินไปทางทิศทางไหน? นั่นคือคำถามของผม บางเกมคุณได้เล่นฟุตบอลจริง ๆ 60 นาทีโดยสุทธิ แต่พอเจอกับอาร์เซนอล กลับเหลือเพียง 50 นาที ต่างกันถึง 10 นาทีเต็ม ๆ และนี่คือสิ่งที่แฟนบอลควักเงินจ่ายเพื่อเข้ามาชม
“ถ้าผมลองถามทุกคนในห้องนี้ว่า ‘คุณสนุกกับเกมฟุตบอลนัดนี้จริง ๆ หรือเปล่า?’ ผมเชื่อว่าอาจจะมีสักคนที่ยกมือ เพราะเขาเป็นแฟน อาร์เซนอล แต่นอกนั้นผมว่าไม่มีเลย"