ถูกหักหลัง! ซาลาห์เจ็บปวดถูกลิเวอร์พูลโยนความผิดมาให้

โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ปีกตัวเก่ง ให้สัมภาษณ์เสียใจที่เขารู้สึกเหมือน ลิเวอร์พูล กำลังโยนความผิดให้กับเขา จากการถูก อาร์เนอ ชล็อต ดร็อปเป็นตัวสำรองสามเกมติดต่อกัน
แนวรุกทีมชาติอียิปต์ ตกเป็นสำรองอีกครั้งในเกมที่เอลแลนด์ โร้ด ซึ่งหนนี้เขาไม่ถูกส่งลงสนามเลย ในเกมสุดโกลาหลที่จบลงด้วยสกอร์ 3-3
บทสัมภาษณ์ดังกล่าวระบายความอัดอั้นตันใจที่เขาเหมือนเป็นแพะกับผลงานที่ย่ำแย่ของทีม และความสัมพันธ์กับ อาร์เนอ ชล็อตที่ไม่เหมือนเดิม
“ผมตกเป็นตัวสำรองสามหนเป็นครั้งแรกในอาชีพ” ซาลาห์ เผย
“ผมผิดหวัง ผิดหวังมาก ๆ ผมสร้างผลงานมากมายให้กับสโมสรแห่งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฤดูกาลที่แล้ว แต่ตอนนี้ผมต้องนั่งสำรอง ซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าทำไม
“มันเหมือนกับสโมสรโยนความผิดมาใส่ผม นั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกอยู่ มันชัดเจนมากว่ามีบางคนอยากให้ผมรับผิดทั้งหมดเอาไว้ ผมได้รับคำมั่นสัญญาต่าง ๆ นานาในช่วงซัมเมอร์ และตอนนี้ผมนั่งสำรองมาสามเกมแล้ว ซึ่งผมไม่สามารถพูดได้ว่าพวกเขากำลังรักษาคำพูด
“ผมบอกหลายครั้งก่อนหน้านี้ว่าผมเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดการทีม แต่แล้วทันใด เราก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์ใด ๆ ต่อกัน ผมเองก็ไม่รู้ว่าทำไม แต่สำหรับผม ที่ผมรู้สึก มีบางคนไม่อยากให้ผมอยู่ในสโมสร
“สโมสรแห่งนี้ ที่ผมเชียร์ ลูก ๆ ของผมยังคงเชียร์ ผมรักสโมสรแห่งนี้มากเหลือ และผมจะรักตลอดไป ผมโทรหาแม่ของผมเมื่องานนี้ พวกคุณไม่รู้หรอกว่าผมจะได้เป็นตัวจริงหรือเปล่า แต่ผมรู้ เมื่อวานผมบอกไปว่า “มาดูเกมไบรท์ตันสิ (วันเสาร์ที่ 13 ธ.ค.) ผมไม่รู้หรอกว่าจะได้เล่นหรือเปล่า แต่ผมจะมีความสุขไปกับมัน
“ในหัวของผม, ผมจะมีความสุขกับเกมนี้เพราะผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผมจะอยู่ที่แอนฟิลด์เพื่ออำลาแฟนบอลและไปเล่นแอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์”
“มันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้สำหรับผม ผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น ผมไม่เข้าใจ ผมคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นที่อื่น ทุกสโมสรจะปกป้องนักเตะ นั่นคือสิ่งที่ผมมองสิ่งที่เกิดขึ้น ‘โยนความผิดให้ โม สิเพราะเขาคือปัญหาในทีมตอนนี้’
“แต่ผมไม่คิดว่าผมคือปัญหา ผมทำผลงานมากมายให้กับสโมสร ความเคารพที่ผมต้องการได้รับ ผมไม่ต้องต่อสู้แย่งตำแหน่งเพราะผมควรได้จากผลงานที่ผ่านมา ผมไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าใคร แต่ผมควรได้ตำแหน่งของผม”
โดยที่ ซาลาห์ ให้คำตอบไม่ได้ว่าเขาได้ลงเล่นเกมสุดท้ายให้ลิเวอร์พูลไปแล้วหรือไม่
“ผมไม่สามารถพูดได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ (ที่จะแก้ไขปัญหา) แต่จากที่ผมรู้สึก ผมทำผลงานมากมายให้กับสโมสร ผมรักแฟนบอลและสโมสรมาก ผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น”