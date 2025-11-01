ถึงเวลาต้องเปลี่ยน! เนวิน เผย บุรีรัมย์ เตรียมปรับทัพ เพราะคุณภาพตก

เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดเผย ทีคุณภาพไม่เหมือนเดิม ถึงเวลาจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวต่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
‘ปราสาทสายฟ้า’ นำเป็นจ่าฝูง ไทยลีก 2025/26 แต่ผลงานในถ้วย เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท และ ชิงแชมป์สโมสรอาเซียน กลับสวนทาง โดย ACL Elite โอกาสเข้ารอบ 16 ทีม ยังต้องลุ้นเหนื่อย เพราะรั้งรองบ๊วยของตารางจากผลงานชนะเกมเดียว และแพ้ถึง 2 เกม มีเพียง 3 คะแนน ส่วนในถ้วยชิงแชมป์สโมสรอาเซียน โชว์ฟอร์มผิดคาด เพราะรั้งรองบ๊วยกลุ่ม A ยังไม่ชนะใคร เสมอทั้ง 2 เกมที่ลงเล่น และลุ้นหนักกับการเข้ารอบเช่นกัน
“มีหลายอย่างในทีมที่ต้องปรับ มีความจริงบางเรื่องที่เราต้องยอมรับ คือ คุณภาพทีมเราไม่เหมือนเดิม” เนวิน เผยผ่านเพจสโมสร
“ต้องเร่งแก้ไข ปรับปรุงโดยเร็ว สำคัญที่สุด คือ หัวใจของทุกคนที่มีให้กับทีม มีให้กับแฟนๆ และมีให้กัน และกัน ต้องเป็นหัวใจเดียวกัน”
“บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ก้าวมาถึงวันนี้ได้ด้วยปรัชญาที่มีอยู่ในเพลงประจำสโมสร “จะอยู่เป็นกำลังของใจ กำลังกาย เราสร้างได้ด้วยตัวเราเอง แต่กำลังใจ ต้องสร้างร่วมกัน สร้างด้วยความร่วมมือร่วมใจ สร้างด้วยการเอาหัวใจมารวมกัน แล้วเดินหน้า มุ่งหน้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เพื่อสโมสร เพื่อแฟนๆ ไปด้วยกัน”
“บางคนได้โอกาสลงสนาม บางคนรอโอกาสลงสนาม บางคนมองหาโอกาสลงสนาม ความรู้สึกย่อมแตกต่างกัน แต่สิ่งที่ต้องไม่แตกต่าง และต้องมีเหมือนกัน คือ มีหัวใจให้กับทีม และเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทีม เป็นลำดับแรก เป็นเรื่องยากทุกครั้งที่เราจะต้องปล่อยมือคนที่เคยเดินร่วมทางกัน และเคยสร้างความสำเร็จมาด้วยกัน แต่เมื่อถึงเวลา เราก็ต้องทำได้ เพื่อทีม เพื่อทุกคนในทีม จะได้ก้าวกันต่อไป ให้ถึงเป้าหมายที่พวกเราทุกคนต้องการ และหวังไว้”
“เกมเปิดบ้านรับการมาเยือนของนครราชสีมา เอฟซี จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่า เราเดินมาถูกทาง หลังการปรับเปลี่ยนบางอย่างในทีม เพื่อจะก้าวไปข้างหน้า ไปให้ถึงเป้าหมายของพวกเรา แม้ว่าจะยาก แต่เรายังมีความหวัง และมีความเชื่อว่าเรายังมีศักยภาพที่จะทำได้” ประธาน ‘ปราสาทสายฟ้า’ ปิดท้าย
สำหรับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะพบกับ นครราชสีมา เอฟซี ในศึกไทยลีก 2025/26 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2025 เวลา 19.00 น. ที่ช้าง อารีนา ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY ช่อง PLAY SPORTS 1 และ MONOMAX