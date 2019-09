ถามจริง? เลสเตอร์ช่วยมอร์แกนโวย FIFA 20 ให้ค่าสปีด 29

เวส มอร์แกน กองหลังกัปตันทีม เลสเตอร์ ซิตี้ ออกโรงโวย EA Sports ที่ให้ค่าพลังความเร็วของเขาแค่เพียง 29 เท่านั้นในเกม FIFA 20

หลังจาก FIFA 20 ได้เผยค่าพลังนักเตะในเกมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปราการหลังทีมชาติจาไมก้า ไม่ใช่แนวรับที่มีจุดเด่นด้านความเร็วมากนักอยู่แล้วก่อนหน้านี้ และยิ่งด้วยวัย 35 ปีในฤดูกาลนี้ ทำให้ทางทีมงานเกมให้ค่าพลังอัตรการเร่งความเร็วของเขา (Pace) อยู่ที่เพียง 29 เท่านั้น

@EASPORTSFIFA taking the absolute p*ss with these stats!??? 😅 pic.twitter.com/3cgzP3Nb3D