ถ้าพ่อยังอยู่! ยอร์ดี้โพสต์ครบรอบวันเกิด 72 ปีโยฮันผู้ล่วงลับ

จอร์ดี้ ครัฟฟ์ อดีตดาวเตะบาร์เซโลนา โพสต์รูปเนื่องในวันเกิดครบรอบ 72 ปีของ โยฮัน ครัฟฟ์ อดีตยอดนักเตะระดับตำนานผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นคุณพ่อของเขา

อดีตยอดนักเตะเทวดาเกิดในวันที่ 25 เมษายน 1947 ก่อนสร้างชื่ออย่างโด่งดังในฐานะนักเตะและกุนซือมาอย่างยาวนาน ก่อนเจ้าตัวจะเสียชีวิตลงในวันที่ 24 มีนาคม 2016

โดยเมื่อวานที่ผ่านมา จอร์ดี้ ได้โพสต์รูปภาพฉลองครบรอบวันเกิด 72 ปีของคุณพ่อผู้ล่วงลับ พร้อมเขียนข้อความซึ้งกินใจเอาไว้ด้วย

"ถ้าพ่อยังอยู่ พ่อคงอายุ 72 ปีแล้ว สุขสันต์วันเกิดครับ ไม่ว่าตอนนี้พ่อจะอยู่ที่ไหน" จอร์ดี้ โพสต์ในทวิตเตอร์

Would have been 72... Happy birthday wherever you are. 🙏🏻 pic.twitter.com/e2odCrLfZr