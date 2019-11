ถือหุ้นทีมที่ 8! เจ้าของเรือเทกโอเวอร์ "มุมไบ ซิตี้"

ซิตี้ ฟุตบอล กรุ๊ป (ซีเอฟจี) บริษัทเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ตัดสินใจเข้าเทกโอเวอร์ซื้อหุ้นใหญ่ 65% ของ มุมไบ ซิตี้ ทำให้กลายเป็นเจ้าของรายใหม่ของทีมในอินเดีย

ทีมอันดับ 7 ในศึกอินเดียน ซูเปอร์ลีก ฤดูกาลนี้ จะมีเจ้าของทีมใหม่เป็น ซิตี้ ฟุตบอล กรุ๊ป (ซีเอฟจี) ซึ่งถือหุ้นใหญ่สุด 65% ส่วนเจ้าของทีมรายเดิมอย่าง รานบีร์ คาปูร์ และ บิมาล ปาเรคห์ จะเป็นผู้ถือหุ้นรองลงมาที่ 35%

ปัจจุบัน ซิตี้ ฟุตบอล กรุ๊ป (ซีเอฟจี) เป็นผู้ถือหุ้นสโมสรฟุตบอลทั่วโลกถึง 8 ทีม ได้แก่ แมนฯ ซิตี้ (อังกฤษ), นิวยอร์ค ซิตี้ (สหรัฐอเมริกา), เมลเบิร์น ซิตี้ (ออสเตรเลีย), โยโกฮามา เอฟ มารินอส (ญี่ปุ่น), ตอร์เก้ (อุรุกวัย), กิโรนา (สเปน), เสฉวน จิ้วหนิว (จีน) และล่าสุดก็คือ มุมไบ ซิตี้

City Football Group is delighted to welcome Mumbai City FC to its family of clubs.



