Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

ถอยหลังลงคลอง! เนวิลล์จวกอโมริมเปลี่ยนกลับไปเล่นหลังสาม

แกรี เนวิลล์ อองโรงวิจารณ์ รูเบน อโมริม กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่กลับไปเล่นระบบหลังสาม ก่อนทีมทำได้เพียงเปิดบ้านเสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส 1-1

ทัพปีศาจแดง ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจครึ่งแรกเกมเอาชนะ นิวคาสเซิล 1-0 ที่ทีมเปลี่ยนระบบมาเล่นแผน 4-2-3-1 ก่อนที่อาการบาดเจ็บของ เมสัน เมาท์ จะทำให้พวกเขากลับมาเล่นหลังสามในครึ่งหลังที่โดน สาลิกาดง กดดันอย่างหนักแต่รอดมาได้

ก่อนเกม หลายฝ่ายคาดว่า ปีศาจแดง จะกลับมาในระบบหลังสี่ ทว่าเมื่อออกสตาร์ทกลับมาเล่นระบบหลังสามที่โปรดปรานของกุนซือโปรตุเกสรายนี้ ทว่าขาดการสร้างสรรค์ และประสานงานในแนวรุกที่ไม่ดีพอ 

ก่อนจะทำได้เพียงประตูเดียวจากลูกยิงแฉลบของ โจชัว เซิร์กซี และมาโดนตีเสมอก่อนจบครึ่งแรก ซึ่งในครึ่งหลังพวกเขาทำได้ไม่ดีพอในการเจาะตาข่าย วูล์ฟส์ ที่แพ้รวดมา 11 นัดติดต่อกัน

“เขาไม่จำเป็นต้องพูดว่า ‘ผมไม่ได้เปลี่ยนแผนเพราะสื่อ’ เพราะเมื่อเขาพูดอะไรแบบนั้นก็แสดงว่ามีเดียเข้าไปอยู่ในหัวของเขาแล้ว เหตุผลที่เขาต้องเปลี่ยนเพราะผลงานในแผน 3-4-3 มันเข้าขั้นย่ำแย่เลย และผลการแข่งขันมันก็เลวร้ายมาก ๆ “ เนวิลล์ เผย

Premier League
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
West Ham United crest
West Ham United
WHU
Premier League
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Manchester United crest
Manchester United
MUN

“เมื่อผมเห็นพวกเขากลับไปเล่นหลังสามหลังผ่าน 5 นาที ผมคิดเลยว่า ไม่นะ, รูเบน ทำไมคุณทำแบบนั้น? ผู้จัดการทีมต้องมองและคิดเลยว่า, ฉันคิดผิดแล้ว ฉันทำให้มันยุ่งยากเอง

“พวกเขากำลังถอยหลังลงคลอง ผมไม่แน่ใจว่าทำไมพวกเขาเปลี่ยนกลับมาเล่นหลังสาม วูล์ฟส์ อาจจะเป็นทีมที่ดีกว่าในเกมนี้ด้วยซ้ำ”

โฆษณา

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0