ถอยหลังลงคลอง! เนวิลล์จวกอโมริมเปลี่ยนกลับไปเล่นหลังสาม

แกรี เนวิลล์ อองโรงวิจารณ์ รูเบน อโมริม กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่กลับไปเล่นระบบหลังสาม ก่อนทีมทำได้เพียงเปิดบ้านเสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส 1-1
ทัพปีศาจแดง ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจครึ่งแรกเกมเอาชนะ นิวคาสเซิล 1-0 ที่ทีมเปลี่ยนระบบมาเล่นแผน 4-2-3-1 ก่อนที่อาการบาดเจ็บของ เมสัน เมาท์ จะทำให้พวกเขากลับมาเล่นหลังสามในครึ่งหลังที่โดน สาลิกาดง กดดันอย่างหนักแต่รอดมาได้
ก่อนเกม หลายฝ่ายคาดว่า ปีศาจแดง จะกลับมาในระบบหลังสี่ ทว่าเมื่อออกสตาร์ทกลับมาเล่นระบบหลังสามที่โปรดปรานของกุนซือโปรตุเกสรายนี้ ทว่าขาดการสร้างสรรค์ และประสานงานในแนวรุกที่ไม่ดีพอ
ก่อนจะทำได้เพียงประตูเดียวจากลูกยิงแฉลบของ โจชัว เซิร์กซี และมาโดนตีเสมอก่อนจบครึ่งแรก ซึ่งในครึ่งหลังพวกเขาทำได้ไม่ดีพอในการเจาะตาข่าย วูล์ฟส์ ที่แพ้รวดมา 11 นัดติดต่อกัน
“เขาไม่จำเป็นต้องพูดว่า ‘ผมไม่ได้เปลี่ยนแผนเพราะสื่อ’ เพราะเมื่อเขาพูดอะไรแบบนั้นก็แสดงว่ามีเดียเข้าไปอยู่ในหัวของเขาแล้ว เหตุผลที่เขาต้องเปลี่ยนเพราะผลงานในแผน 3-4-3 มันเข้าขั้นย่ำแย่เลย และผลการแข่งขันมันก็เลวร้ายมาก ๆ “ เนวิลล์ เผย
“เมื่อผมเห็นพวกเขากลับไปเล่นหลังสามหลังผ่าน 5 นาที ผมคิดเลยว่า ไม่นะ, รูเบน ทำไมคุณทำแบบนั้น? ผู้จัดการทีมต้องมองและคิดเลยว่า, ฉันคิดผิดแล้ว ฉันทำให้มันยุ่งยากเอง
“พวกเขากำลังถอยหลังลงคลอง ผมไม่แน่ใจว่าทำไมพวกเขาเปลี่ยนกลับมาเล่นหลังสาม วูล์ฟส์ อาจจะเป็นทีมที่ดีกว่าในเกมนี้ด้วยซ้ำ”