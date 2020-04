ถึงโกลเด้น โกล! โชต้าเฉือน TAA 2-1 คว้าแชมป์ #ePLInvitational

ดีโอโก้ โชต้า แนวรุกของ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส เอาชนะ เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ แบ็คขวาตัวเก่งของลิเวอร์พูล ในช่วงโกลเด้น โกล คว้าแชมป์ #ePLInvitational เกม FIFA 20 ไปครอง

การพบกันในคู่ชิงชนะเลิศรายการ #ePLInvitational ของเกม FIFA 20 เป็นการพบกันของแนวรุกโปรตุกีสที่เอาชนะ ดไวท์ แม็คนีล ปีกของเบิร์นลีย์ในรอบรองฯชนะเลิศ พบกับ TAA ที่เฉือนเอาชนะ ราฮีม สเตอร์ลิง ของแมนเชสเตอร์ ซิตี้มาหวุดหวิด

โดยเกมในคู่ชิงชนะเลิศต้องลุ้นถึงการต่อเวลาโกลเด้น โกล หลังเกมในเวลาปกติทั้งคู่เสมอกันที่ 1-1 ทำให้ต้องมีการเริ่มแข่งใหม่โดยใช้กฎ โกลเด้น โกล โดยเป็นแนวรุกจากวูลฟ์ส์ทำประตูในครึ่งหลังคว้าแชมป์ #ePLInvitational ไปครอง

