ถูกใจคอบอล! ทรูวิชั่นส์จัดเต็มยิงสด 5 ลีกใหญ่พ่วง UCL รับซีซั่น 2021-22

ทรูวิชั่นส์ ตอกย้ำความเป็น "คิง ออฟ สปอร์ตส์" ด้วยการถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกชั้นนำ 7 ลีก รวมถึงฟุตบอลถ้วยยุโรปอย่างศึก UCL และ ยูโรป้าลีก

ทรูวิชั่นส์ ผู้นำด้านการถ่ายทอดสดกีฬาชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศครบสุดทุกรายการและมากที่สุดในไทย ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านคอนเทนต์กีฬาดัง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “King of Sports” ที่สุดของกีฬา ที่ทรูวิชั่นส์ที่เดียว เตรียมยิงสดศึกลูกหนังที่แฟนบอลทั่วโลกรอคอย “พรีเมียร์ลีก อังกฤษ” ฤดูกาลใหม่ 2021/22 ครบ 380 แมตช์ ทั้งการถ่ายทอดสด รีรัน และ ไฮไลท์ ประเดิมเปิดสนาม 14 สิงหาคมนี้ พร้อมยกระดับความมันเต็มพิกัดยิ่งขึ้นกับลีกแถวหน้าของยุโรป อย่าง ลาลีกา, กัลโช เซเรีย อา, ลีกเอิง และฟุตบอลถ้วยยุโรปทั้ง ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก, ยูฟ่า ยูโรปา ลีก, ยูฟ่า ซูเปอร์คัพ และถ้วยน็อกเอาท์ที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่อย่าง เอฟเอคัพ จาก บีอิน สปอร์ตส์

ทั้งนี้ ทรูวิชั่นส์ ถือเป็นเจ้าแห่งศึกลูกหนังลีกที่ดีที่สุด ให้สมาชิกได้ชมครบทุกบอลรายการดังและมากที่สุดในไทยถึง 7 ลีก 11 ถ้วย กว่า 1,700 แมตช์ และเชียร์สะใจกับรายการกีฬาอื่นๆ อาทิ ซูเปอร์โบว์ล, กอล์ฟ รายการเมเจอร์, เทนนิส รายการแกรนด์สแลม, แบดมินตันชิงแชมป์โลก, สนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก, สุดยอดมอเตอร์สปอร์ต โมโตจีพี, เอ็นบีเอ ไฟนัลส์ เต็มอิ่มกับรายการกีฬาดังมากถึง 21 ช่องรายการกีฬา จุใจทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ได้เตรียมแพ็กเกจเสริมเอาใจคอกีฬา ได้แก่ แพ็กเกจ “ทรูพรีเมียร์ฟุตบอลเอชดี” ราคา 399 บาทต่อเดือน พิเศษลูกค้าทรูมูฟเอชเพียง 299 บาทต่อเดือน และแพ็กเกจ beIN ราคา 199 บาทต่อเดือน พิเศษ 119 บาทต่อเดือน

นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "ทรูวิชั่นส์ ตอกย้ำความเป็น “คิง ออฟ สปอร์ตส์" ผู้นำด้านการถ่ายทอดสดกีฬาชั้นนำจากทุกมุมโลก ซึ่งยังคงเดินหน้าสรรหาคอนเทนต์กีฬายอดนิยมจากทั่วทุกมุมโลกที่คอกีฬาชื่นชอบมานำเสนอให้กับสมาชิก และแฟนกีฬาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันทรูวิชั่นส์มีคอนเทนต์กีฬาครบทุกประเภทที่ได้รับความนิยมมากถึง 21 ช่องรายการกีฬา ให้ได้เชียร์มันตลอด 24 ชั่วโมง”

“นำโดย “ทรูพรีเมียร์ลีก” สุดยอดแห่งลีกฟุตบอลอันดับหนึ่งของโลก ในแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ครบทั้ง 380 แมตช์ตลอดฤดูกาล โดยทรูวิชั่นส์ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะสรรหาลีกกีฬาชั้นนำ มาให้สมาชิกได้รับชม ทั้งศึกฟุตบอลถ้วยใหญ่ยุโรปอย่าง ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, ถ้วยรอง ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก, ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ, เอฟเอ คัพ อังกฤษร่วมด้วยลีกชั้่นนำที่ระดมยอดนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์เต็มอัตราศึกทั้ง ลา ลีกา สเปน, กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี, ลีก เอิง ฝรั่งเศส รวมทั้ง, คอมมิวนิตี้ ชิลด์, เอเอฟซี แชมเปี้่ยนส์ ลีก รวม 7 ลีกดัง 11 ถ้วย กว่า 1,700 แมตช์ มากที่สุดครบที่สุดในประเทศไทย”

“ขณะที่แฟนกีฬาอเมริกันเกมส์ติดตามกันแบบเต็มอิ่มทั้ง บาสเกตบอล เอ็นบีเอ, อเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล นอกจากนั้นยังจัดเต็มรายการกีฬาระดับโลกทั้ง กอล์ฟ, เทนนิส, แบดมินตัน, สนุกเกอร์, ฟอร์มูล่า วัน, โมโตจีพี และศึกมวยกรงยูเอฟซี เต็มตากับความคมชัดระดับ 4K สำหรับ “ทรูพรีเมียร์ลีก” (เฉพาะนัดสำคัญ) และในระดับฟูลเอชดี เต็มตาเต็มอารมณ์ พร้อมด้วยทีมงานนักพากย์มืออาชีพที่แฟนกีฬาไว้วางใจที่จะช่วยสร้างอรรถรสในการรับชมการแข่งขัน รับชมคู่เปิดสนามพรีเมียร์ลีก และลาลิก้าสเปน ได้ในวันที่ 14 สิงหาคมนี้ แฟนบอลทรูวิชั่นส์ แพ็กเกจแพลทินัมรับชมได้เลย แพ็กเกจอื่นๆ รับชมผ่านแพ็กเกจเสริม “ทรูพรีเมียร์ฟุตบอลเอชดี” ราคาปกติ 399 บาทต่อเดือน พิเศษลูกค้าทรูมูฟเอชเพียง 299 บาทต่อเดือน แพ็กเกจเสริม beIN ราคาปกติ 199 บาทต่อเดือน พิเศษ 119 บาทต่อเดือน มั่นใจสมาชิกทรูวิชั่นส์จะได้ชม เชียร์ กีฬาที่ชื่นชอบอย่างเต็มอิ่มเหมือนรับชมอยู่ขอบสนาม เรียกได้ว่าที่สุดของกีฬา ต้องทรูวิชั่นส์ที่เดียว”

นายอรรถพล ณ บางช้าง หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านดิจิทัล คอนเทนต์ บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในความเป็นมืออาชีพที่ประกอบธุรกิจ broadcaster ถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลกมาโดยตลอด ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่การจัดซื้อลิขสิทธิ์รายการกีฬา การจัดผัง จัดช่อง จัดหาทีมพากย์ ที่จะมาเพิ่มความสนุกเต็มอิ่มยิ่งขึ้นในการรับชม ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรระดับโลกให้เป็นผู้ถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาสำคัญๆ ระดับโลกอยู่เสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตบอล "พรีเมียร์ลีก อังกฤษ" ลีกฟุตบอลอันดับ 1 ของโลก ที่มีแฟนบอลติดตามมากที่สุดของโลกรวมถึงคนไทยด้วย”

“โดยทรูวิชั่นส์เป็นเพียงรายเดียวของไทยที่ได้รับลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครบถ้วนแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ ทั้งการถ่ายทอดสด รีรัน และ ไฮไลท์ และสำหรับ "พรีเมียร์ลีก อังกฤษ" ฤดูกาลใหม่ 2021/22 นี้ ทรูวิชั่นส์ได้เตรียมความพิเศษมากมายมาให้ได้รับชม การันตีฤดูกาลใหม่นี้สนุกแน่นอน ยิงสดครบ 380 แมตซ์ตลอดฤดูกาล เชียร์สะใจกันแบบต่อเนื่อง 10 แมตช์ทุกสัปดาห์ ประเดิมเปิดสนาม คืนวันที่ 13 สิงหาคมนี้ (เช้าวันที่ 14 สิงหาคม เวลา 2.00 น.) ด้วยเกมระหว่าง เบรนท์ฟอร์ด ทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจะเปิดสนามเบรนท์ฟอร์ด คอมมิวนิตี้ สเตเดี้ยม รับการมาเยือนของ อาร์เซนอล”

“พร้อมชมบิ๊กแมตช์อีกมากมาย เต็มตากับความคมชัดระดับเอชดี รับชมทางช่อง ทรูพรีเมียร์ ฟุตบอล เอชดี 1-5 (ช่อง 600-604), ทรูสปอร์ต เอชดี 2 (ช่อง 667), ทรูสปอร์ต เอชดี 3 (ช่อง 668) โดยทรูวิชั่นส์ได้เตรียมความพิเศษมากมายเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมให้กับสมาชิกทั้ง สามารถการออกอากาศซ้ำอีกครั้ง(รีรัน) เร้าใจทุกเกมการแข่งขันกับสุดยอดทีมนักพากย์กีฬามืออาชีพของไทย รับชมรายการพิเศษ อาทิ รายการ Before The Game ทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ดำเนินรายการโดย “คุณถม- ปฐมภพ อินทร์บำรุง” รายการ The Match Show Live วิเคราะห์ก่อนเกมการแข่งขัน รายการ The Match Round Up สรุปทุกประตูทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคู่ทุกสนามหลังจบการแข่งขัน ทางช่อง ทรูพรีเมียร์ ฟุตบอล เอชดี1 (ช่อง600) และออนไลน์แพลตฟอร์ม Facebook และ Youtube TrueVisions มารอลุ้นกันว่าทีมใดจะคว้าถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้มาครอบครอง ลุ้นสดพร้อมกันที่ทรูวิชั่นส์ที่เดียว”