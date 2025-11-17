ต้องเคารพเพื่อนร่วมทีม! 'ทูเคิล'ปราม เบลลิงแฮม หลังหัวเสียตอนถูกเปลี่ยนตัวออก

โธมัส ทูเคิล เฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษ ออกโรงเตือน จู๊ด เบลลิงแฮม ว่าต้องยอมรับการตัดสินใจของเขา หลังกองหลางจาก เรอัล มาดริด แสดงท่าทีไม่พอใจอย่างชัดเจนตอนถูกถอดออกในช่วงท้ายเกมชนะ แอลเบเนีย 2-0 ในศึกฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก
ดาวเตะวัย 22 ปี กลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน หลังทำผลงานโดดเด่นในฐานะตัวสำรองเกมชนะเซอร์เบียเมื่อกลางสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม เขาถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงท้ายเกมหลังโดนใบเหลือง โดยเป็น มอร์แกน โรเจอร์ส ลงมาแทน และเจ้าตัวออกอาการไม่พอใจอย่างชัดเจน ซึ่งกุนซือสิงโตคำรามชี้ว่าเป็นปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะสม
“นั่นคือการตัดสินใจของผม และเขาต้องยอมรับมัน ยังมีนักเตะคนอื่นรอโอกาสอยู่ที่ข้างสนาม เป็นเพื่อนของเขาด้วย ดังนั้นเขาต้องเคารพและเดินหน้าต่อ” ทูเคิล กล่าว
เมื่อถูกถามว่าพฤติกรรมของ เบลลิงแฮม จะส่งผลกับสปิริตของทีมหรือไม่ กุนซือทีมชาติอังกฤษตอบว่า
“ผมยังไม่ได้เห็นแบบชัดๆ เดี๋ยวจะกลับไปดูอีกที เห็นแค่ว่าเขาไม่แฮปปี้ ซึ่งผมไม่อยากทำให้เรื่องนี้ใหญ่เกินจริง”
“นักเตะประเภทแข่งขันสูงแบบ จู๊ด ไม่มีใครชอบถูกเปลี่ยนตัวอยู่แล้ว แต่สิ่งสำคัญคือมาตรฐานของทีม ความมุ่งมั่น และความเคารพซึ่งกันและกัน เราไม่เปลี่ยนการตัดสินใจเพราะใครไม่พอใจหรือโบกไม้โบกมือหรอก”