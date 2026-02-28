ต้องรีบแก้ไข! 'โรเจอร์ส'รับ วิลลา กำลังโดนความกดดันเล่นงาน

มอร์แกน โรเจอร์ส กองกลาง แอสตัน วิลลา ยอมรับว่าแรงกดดันมีส่วนอย่างมากที่ทำให้ทีมฟอร์มหลุดในระยะหลัง
สิงห์ผงาด สะดุดต่อเนื่องหลังบุกแพ้ วูล์ฟแฮมตัน 0-2 ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมา ทำให้เก็บชัยชนะได้เพียงเกมเดียวจาก 5 นัดหลังสุด ซึ่งแนวรุกทีมชาติอังกฤษยอมรับตามตรงว่าเป็นเพราะความกดดัน แต่เชื่อว่าทีมจะหาทางกลับมาได้
“ความคาดหวังเป็นสิ่งที่กดดันเรา แต่จริงๆแล้วมันไม่ควรเป็นแบบนั้น” โรเจอร์ส กล่าวกับ Sky Sports
“พวกเราคู่ควรที่จะอยู่ตรงนี้ และไม่ควรลืมเรื่องนั้น ช่วงหลังฟอร์มเราอาจไม่ดีเท่าที่เคย แต่นี่คือพรีเมียร์ลีก เราจะกลับมาอยู่ในเส้นทางแห่งชัยชนะอีกครั้ง”