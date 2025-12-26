Ruben Amorim Kobbie MainooGetty
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

ต้องรอโอกาส! อโมริมให้คำมั่น’เมนู’คืออนาคตของแมนฯ ยูไนเต็ด

รูเบน อโมริม กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยืนยันว่า ค็อบบี้ เมนู เป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่ง และจะเป็นอนาคตที่สำคัญของทีมในอนาคต

มิดฟิลด์วัย 20 ปี ตกเป็นตัวสำรองถาวรในทีมปีศาจแดงฤดูกาลนี้ โดยที่ได้ลงเป็นตัวจริงเพียงนัดเดียวจากศึกคาราบาว คัพ และ 11 เกมในพรีเมียร์ลีกในฐานะตัวสำรองทั้งหมด

ทำให้มีข่าวว่าเขาต้องการย้ายทีมตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมา และมีโอกาสเกิดขึ้นอีกครั้งในเดือนมกราคมนี้ โดยมี นาโปลี ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ปีศาจแดง ไม่มีท่าทีต้องการปล่อยนักเตะออกไป เช่นเดียวกับ อโมริม ที่มองนักเตะเป็นทางเลือกในขุมกำลัง

“ค็อบบี้ เมนู จะได้รับโอกาสของเขา เขาเล่นได้หลากหลายตำแหน่ง เขาสามารถเล่นตำแหน่งตรงนั้น (มิดฟิลด์ตัวรับ) เขาเล่นได้ถ้าเราเล่นกลางสามคน, เขาสามารถเล่นได้อย่างที่เราเล่นในเกมล่าสุด ในตำแหน่งของ เมสัน เมาท์ (ตัวรุกที่ถอยมาเสริมเป็นมิดฟิลด์)

“ดังนั้น เขาจะเป็นอนาคตของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด นั่นคือความรู้สึกของผม เขาแค่ต้องรอคอยโอกาสของเขา และทุกสิ่งในโลกฟุตบอลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใน 2 วัน”

