ต้องมีแบบนี้บ้าง! 'คีน'ชี้ แมนฯยูฯ เล่นแย่แต่ชนะ ถือเป็นเรื่องดี

รอย คีน ตำนานกัปตันทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มองว่าชัยชนะเหนือ นิวคาสเซิล มีความหมายอย่างมาก แม้จะเป็นเกมที่ทีมเล่นได้ไม่ดี
ปีศาจแดง เปิดโอลด์ แทรฟฟอร์ด เอาชนะ สาลิกาดง 1-0 จากประตูชัยของ แพทริค ดอร์กู โดยที่รูปเกมเป็นผู้มาเยือนที่ทำได้ดีกว่าชัดเจน แต่'คีโน'มองว่าบางที่สามแต้มที่'น่าเกลียด'ก็คือสิ่งสำคัญเช่นกัน หากทีมต้องการประสบความสำเร็จ
“นี่คือชัยชนะสำคัญของแมนฯ ยูไนเต็ด การชนะในเกมที่เล่นไม่สวยงาม แต่จากมุมมองเกมรับและเก็บคลีนชีตได้ มันคือเรื่องที่ต้องภูมิใจ” คีน กล่าว
“คุณต้องภูมิใจกับเกมรับของคุณ มันอาจจะเป็นเกมที่ไม่สวย แต่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ประตูที่ได้มันยอดเยี่ยม เป็นประตูพิเศษจริงๆ”
อย่างไรก็ตาม ตำนานผีแดงวัย 53 ปี เน้นย้ำว่าหากยูไนเต็ดต้องการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง เกมรับต้องเป็นรากฐานสำคัญ
“ถ้าคุณอยากก้าวหน้า มันต้องเริ่มจากความแข็งแกร่งในเกมรับ นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของโมเมนตัมสำหรับนักเตะดาวรุ่ง แต่ทีมต้องค้นหาบางอย่างให้เจอ”
“ทีมที่ผมเคยเล่นด้วย เราไม่ได้เล่นดีทุกสัปดาห์ แต่เราสู้ เราเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการออกมาได้ แมนฯ ยูไนเต็ด ต้องต่อยอดจากจุดนี้ให้ได้”