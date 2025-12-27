FBL-ENG-PR-MAN UTD-NEWCASTLEAFP
สันติภพ เหลืองอ่อน

ต้องมีแบบนี้บ้าง! 'คีน'ชี้ แมนฯยูฯ เล่นแย่แต่ชนะ ถือเป็นเรื่องดี

รอย คีน ตำนานกัปตันทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มองว่าชัยชนะเหนือ นิวคาสเซิล มีความหมายอย่างมาก แม้จะเป็นเกมที่ทีมเล่นได้ไม่ดี

ปีศาจแดง เปิดโอลด์ แทรฟฟอร์ด เอาชนะ สาลิกาดง 1-0 จากประตูชัยของ แพทริค ดอร์กู โดยที่รูปเกมเป็นผู้มาเยือนที่ทำได้ดีกว่าชัดเจน แต่'คีโน'มองว่าบางที่สามแต้มที่'น่าเกลียด'ก็คือสิ่งสำคัญเช่นกัน หากทีมต้องการประสบความสำเร็จ

นี่คือชัยชนะสำคัญของแมนฯ ยูไนเต็ด การชนะในเกมที่เล่นไม่สวยงาม แต่จากมุมมองเกมรับและเก็บคลีนชีตได้ มันคือเรื่องที่ต้องภูมิใจ” คีน กล่าว

คุณต้องภูมิใจกับเกมรับของคุณ มันอาจจะเป็นเกมที่ไม่สวย แต่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ประตูที่ได้มันยอดเยี่ยม เป็นประตูพิเศษจริงๆ

อย่างไรก็ตาม ตำนานผีแดงวัย 53 ปี เน้นย้ำว่าหากยูไนเต็ดต้องการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง เกมรับต้องเป็นรากฐานสำคัญ

Premier League
Burnley crest
Burnley
BUR
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL

ถ้าคุณอยากก้าวหน้า มันต้องเริ่มจากความแข็งแกร่งในเกมรับ นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของโมเมนตัมสำหรับนักเตะดาวรุ่ง แต่ทีมต้องค้นหาบางอย่างให้เจอ”

“ทีมที่ผมเคยเล่นด้วย เราไม่ได้เล่นดีทุกสัปดาห์ แต่เราสู้ เราเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการออกมาได้ แมนฯ ยูไนเต็ด ต้องต่อยอดจากจุดนี้ให้ได้

โฆษณา

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0