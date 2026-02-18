Goal.com
สันติภพ เหลืองอ่อน

ต้องมีอะไรผิดปกติ! 'มูรินโญ'สงสัยทำไม วินิซิอุส เล่นที่ไหนก็บอกโดนเหยียดผิว

โจเซ มูรินโญ เฮดโค้ช เบนฟิก้า ยืนยันว่าจะวางตัวเป็นกลางในประเด็นที่ วินิซิอุส แนวรุก เรอัล มาดริด อ้างว่าโดนลูกทีมของเขาเหยียดผิว ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบน็อคเอาท์รอบเพลย์ออฟนัดแรก ค่ำคืนที่ผ่านมา

เกมนี้จบลงด้วยชัยชนะของ ราชันชุดขาว 1-0 แต่ประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือเหตุการณ์ดราม่าระหว่าง วินิซิอุส กับ จานลูก้า เปรสติอันนี ผู้เล่นเจ้าถิ่น โดยดาวเตะชาวบราซิลอ้างว่าโดนฝ่ายหลังใช้คำพูดเหยียดผิวใส่ จนมีการประท้วงกันใหญ่โตและเกมต้องหยุดไปร่วม 10 นาที

โดย มูรินโญ เผยว่าเขาได้พูดคุยกับทั้งสองฝ่ายแล้ว แต่ได้รับข้อมูลที่แตกต่างกัน ทำให้เขายังไม่ปักใจเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

พวกเขาเล่าเรื่องไม่เหมือนกัน แต่ผมไม่เชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ผมอยากวางตัวเป็นกลาง” มูรินโญ กล่าว

มูรินโญยังยอมรับว่า มองว่าท่าดีใจของวินิซิอุสหลังยิงประตูสุดสวย อาจเป็นการกระตุ้นอารมณ์แฟนบอลเจ้าถิ่น

ใช่ ผมคิดว่าแบบนั้น มันควรเป็นช่วงเวลาบ้าคลั่งของเกม เป็นประตูที่ยอดเยี่ยม แต่น่าเสียดายที่เขาไม่ได้แค่มีความสุขกับการยิงประตูที่น่าอัศจรรย์นั้น เมื่อคุณยิงประตูแบบนั้นได้ คุณควรฉลองอย่างให้เกียรติ”

“ผมบอกเขาว่า เมื่อคุณยิงประตูแบบนั้น คุณก็แค่ฉลองแล้วเดินกลับไป”

ในประเด็นการโต้เถียงเรื่องการเหยียดผิว มูรินโญ ย้ำหนักแน่นว่า เบนฟิก้า ไม่ใช่สโมสรเหยียดผิว พร้อมยกตำนานอย่าง ยูเซบิโอ เป็นตัวอย่าง

"ผมบอกเขาว่าคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรนี้ (ยูเซบิโอ) เป็นคนผิวดำ สโมสรนี้ไม่ใช่สโมสรที่เหยียดเชื้อชาติเลยสักนิด สิ่งสุดท้ายที่สโมสรแห่งนี้จะเป็นคือพวกเหยียดผิว"

"มันต้องมีอะไรผิดปกติ เพราะมันเกิดขึ้นในทุกสนาม ทุกสนามที่ วินิซิอุส ไปเล่น จะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นเสมอ"

