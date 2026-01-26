ต้องกลับมาให้ได้! 'อาร์เตต้า'เร้าทีมพิสูจน์จิตใจแชมป์ หลังแพ้ แมนฯยูฯ คาบ้าน

มิเกล อาร์เตต้า เฮดโค้ช อาร์เซนอล ออกมากระตุ้นลูกทีมให้แสดงความแข็งแกร่งทางจิตใจ หากหวังคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก หลังเปิดบ้านแพ้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ไอ้ปืนใหญ่ พ่าย ปีศาจแดง แบบสุดดราม่า 2-3 ส่งผลให้ไม่ชนะในลีกเป็นเกมที่ 3 ติดต่อกัน และแพ้ ยูไนเต็ด ในเอมิเรตส์ สเตเดี้ยมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2017 โดยหลังเกม ปาทริค วิเอร่า อดีตตำนานกัปตันของ อาร์เซนอล ตั้งคำถามถึงสภาพจิตใจของขุนพลชุดนี้ ซึ่งกุนซือชาวสเปนยอมรับว่าเป็นเกมที่ทีมเล่นไม่ดี
"เรายอมรับทุกความคิดเห็น ไม่ว่ามันจะมาจากไหนและด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม และพวกเขาก็มีเหตุผลที่ถูกต้องที่จะพูดแบบนั้น ในท้ายที่สุด เราต้องแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจที่เรามีในสนามเมื่อถึงวันแข่งขัน" อาร์เตต้า กล่าว
"เราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากในมิลาน (ชนะอินเตอร์ 3-1 เมื่อวันอังคาร) และวันนี้เราเล่นไม่ดีเท่าไหร่ ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะสภาพจิตใจหรือเปล่า"
"เราเล่นได้แย่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคนิคในบางแง่มุมของเกมกับทีมที่เมื่อคุณทำผิดพลาด ยูไนเต็ด สามารถลงโทษคุณได้อย่างหนัก นั่นคือความแตกต่าง”