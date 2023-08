ต้นฉบับมาเอง! "ร็อบบี้ วิลเลียมส์" ร้องเพลงเชียร์อังเก้, แปลงจากเพลง Angels (มีคลิป)

นักร้องดังชาวอังกฤษอัดคลิปร้องเพลงเชียร์กุนซือไก่เดือยทอง ซึ่งแฟนบอลนำไปแปลงเนื้อจากเพลงที่ชื่อว่า Angels ของเขาเอง

ร็อบบี้ วิลเลียมส์ ศิลปินชื่อดังชาวอังกฤษ โพสต์คลิปทางอินสตาแกรมร้องเพลงเชียร์ อังเก้ ปอสเตโคกลู ซึ่งแฟนบอลของท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ นำไปแปลงเนื้อมาจากเพลงที่ชื่อว่า Angels ของเขาเอง

กุนซือชาวออสเตรเลียกำลังพาทัพไก่เดือยทองทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ เมื่อออกสตาร์ท 3 นัดแรก ด้วยการเก็บไป 7 คะแนน รั้งอันดับ 3 ของพรีเมียร์ลีกในเวลานี้

กระทั่งล่าสุด อังเก้ หรือว่า "แอนจ์" (ตามสำเนียงการเรียกของชาวอังกฤษ) ก็ได้มีเพลงเชียร์จากแฟนบอลเป็นของตัวเองแล้ว โดยกลุ่มแฟนบอลของสเปอร์สได้นำเพลงที่ชื่อว่า Angels ของ ร็อบบี้ วิลเลียมส์ มาแปลงเนื้อใหม่นั่นเอง

ขณะที่เจ้าของเพลงต้นฉบับอย่าง ร็อบบี้ วิลเลียมส์ ก็ดูจะชื่นชอบเพลงเชียร์นี้อยู่ไม่น้อย จนถึงกับต้องอัดคลิปร้องเพลงนี้ด้วยตัวเอง โดยเนื้อเพลงเชียร์บอสแอนจ์ของแฟนบอลสเปอร์สมีดังนี้

"And through it all, we’ll play the way we want to, with big Ange Postecoglou, whether I’m right or wrong"

(และที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ เราจะเล่นในแบบที่เราต้องการ โดยบิ๊กแอนจ์ ปอสเตโคกลู ไม่ว่าผมจะถูกหรือผิด)

"It's big Ange ball, so you can keep your Pochettino, Conte and Mourinho, and even Christian Gross."

(นี่คือบิ๊กแอนจ์บอล พวกคุณเก็บโปเช็ตติโนไปเลย, คอนเต้ และมูรินโญ และแม้กระทั่ง คริสเตียน โกรสส์)

Everywhere we go, we're lovin' big Ange instead.

(ทุกที่ที่เราไป เราจะรักบิ๊กแอนจ์แทน)

ทั้งนี้ Angels เป็นเพลงของ ร็อบบี้ วิลเลียมส์ จากอัลบั้ม Life thru a Lens ที่ถูกปล่อยออกมาในปี 1997 โดยเขาเคยนำเพลงนี้ไปร้องโชว์ในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ที่รัสเซียด้วย