ต่างจากซีซั่นก่อน! 'เดมเบเล'ติงแข้ง เปแอสเช เล่นเห็นแก่ตัว

อุสมาน เดมเบเล แนวรุกตัวเก่งของ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ออกโรงตำหนิเพื่อนร่วมทีมว่าเล่นแบบเห็นแก่ตัวมากเกินไป ในเกมแพ้ แรนส์ 1-3
ดาวเตะบัลลงดอร์ แสดงความผิดหวังอย่างมากหลังจบเกมพ่ายพลิกล็อคต่อ แรนส์ โดยมองว่าทัศนคติของเพื่อนร่วมทีมบางรายทำให้ทีมผลงานแย่ ต่างจากฤดูกาลก่อนที่ทุกคนเล่นเพื่อทีมจนประสบความสำเร็จด้วยกัน
"เราเริ่มต้นเกมได้ไม่ดี แรนส์เล่นได้ดีมาก แต่ผมคิดว่าเราต้องแสดงความมุ่งมั่นให้มากกว่านี้เมื่อเล่นเพื่อเปแอสเช" เดมเบเล กล่าว
"ถ้าเราเล่นแบบเห็นแก่ตัว เราจะไม่ได้แชมป์ที่เราต้องการ"
"ฤดูกาลที่แล้ว เราให้ความสำคัญกับสโมสรเหนือสิ่งอื่นใด และผมคิดว่าเราต้องกลับมามีทัศนคติแบบนั้นอีกครั้งในครึ่งหลังของฤดูกาล เปแอสเช ต้องมาก่อน ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว"