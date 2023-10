ต่อเนื่อง! กวินทร์ ผ่านอบรมหลักสูตร AFC Goalkeeper C Course

กวินทร์ ลุยเรียนโค้ชต่อเนื่อง เมื่อล่าสุดผ่านอบรมหลักสูตร AFC Goalkeeper C Course เรียบร้อยแล้ว

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC Goalkeeper C Course ครั้งที่ 1 / 2566 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมี กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ ผู้รักษาประตู และโค้ชประตูของ เมืองทอง ยูไนเต็ด ผ่านหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อย

มือกาววัย 33 ปี ผ่านการอบรมสำหรับผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, นักกีฬา ในหลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course พร้อมเข้าอบรมหลักสูตร AFC ‘B’ Coaching Certificate Course ต่อเนื่อง ขณะที่ล่าสุดได้ผ่านการอบรมอีกหนึ่งหลักสูตรคือ AFC Goalkeeper C Course

โดยฝ่ายฝึกอบรมสมาคมฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC Goalkeeper C Course ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 29 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลฯ ภายในม.กรุงเทพธนบุรี โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายกวินทร์ ธรรมสัจจานันท์

2. นางสาววราภรณ์ บุญสิงห์

3. นายกฤษณะ กลั่นกลิ่น

4. นายพัฐกฤษฎ์ มหาวิจิตร

5. นายชลธี พรวรัญชิต

6. นายปรมินทร์ ไชยเฉลิม

7. นายสุมล กล้าครบ

8. นายจักรกริช ธรรมแสน

9. นายอาทิตย์ ทับทิมใหม่

10. นายวิศณุศักดิ์ แก้วเรือง

11. นายจิรายุ กังวานฤทธิไกร

12. นายภากร พึ่งหล้า

13. นายสิทธิชัย กลยนีย์

14. นายจักรินทร์ บุญมี

15. นายนเรศ สังข์นาค

16. นายมานัส ผายผัน

17. นายธนดล ปกรณ์เลิศ

18. นายโกสินทร์ เหมบุตร

19. นายศราวุฒิ เต้าสุวรรณ์

20. นายชนะ เอี่ยมแสงใส

21. นายวัชระ เผือกงาม

22. นายวรพจน์ สบายจิตต์

23. นายฐิติวัฒน์ มาสุข

24. MR.MATIAS CONDE MIRASSO

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC Goalkeeper C Course วันที่ 29 กรกฎาคม 2566

1. นายเอกพจน์ ไชยเลิศ

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะดำเนินการติดต่อเรื่องการรับใบประกาศนียบัตรภายหลัง