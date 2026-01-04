Sam kerrIG : samanthakerr20
พีรวิชญ์ พิริยะธนวัฒน์

ต่อสู้การเหยียดเพศ : แซม เคอร์ ในวันเข้าวิวาห์กับแฟนสาว-สัญลักษณ์ความเท่าเทียมคู่รักในวงการกีฬา

แซม เคอร์ นักฟุตบอลหญิงชื่อดัง โพสต์ภาพแรกในพิธีวิวาห์ของเธอและ คริสตี้ เมวิส นักเตะสาวทีมชาติสหรัฐอเมริกา ที่ Villa Dionysus ในย่าน Swan Valley ที่เมือง เพิร์ธ ประเทศ ออสเตรเลีย บ้านเกิดของแข้งสาว เชลซี

ทั้งคู่เข้าสู่พิธีวิวาห์ในวันที่ 31 ธันวาคม 2025 ที่ผ่านมา โดย เคอร์ สวมทักซิโด้ จูงมือ แจ็คเกอร์ ลูกชายวัย 7 เดือนของทั้งคู่ที่เกิดจากการอุ้มท้องของ เมวิส เข้าพิธีวิวาห์ด้วย

ก่อนหน้านี้ เคอร์ ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Vogue ว่างานแต่งจะเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและอบอุ่น โดยมีแขกราว 120 คนที่ประกอบไปด้วยญาติสนิทมิตรสหาย และเพื่อนร่วมทีมจากฝั่ง เคอร์ และฝั่งแข้งสาวทีมชาติสหรัฐอเมริการ่วมงาน

สำหรับทั้งคู่ คบหากันตั้งแต่ปี 2021 ก่อนจะมีพิธีหมั้นหมายกันไปในปี 2023 และประกาศเรื่องการตั้งครรภ์ในเดือนพฤศจิกายน 2024

การแต่งงานของทั้งคู่ ถือเป็นสัญลักษณ์ความเท่าเทียมในวงการกีฬาที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ แซม เคอร์ ที่ก่อนหน้านี้เผชิญกับการเหยียดกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน และเหยียดเพศในวงการกีฬา

และมันยิ่งหนักข้อขึ้นในตอนที่ประกาศเรื่องการตั้งครรภ์ของ เมวิส ที่โดนคอมเมนต์บนโลกออนไลน์แสดงความเห็นไม่เป็นไปในเชิงบวก

อีกทั้งการที่ทั้งคู่เป็นนักฟุตบอลระดับแนวหน้า และถือเป็นตัวอย่างการสมรสเท่าเทียม และมีบุตรที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ที่จะเป็นสัญลักษณ์ให้คนรุ่นต่อไป

