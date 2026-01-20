ติดแข่งกีฬาอปท.! ราษีไศล รังเหย้าไม่พร้อมโยกเตะสนามมหาสารคาม

ราษีไศล ยูไนเต็ด ยื่นหนังสือขอย้ายไปใช้สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคามในเกมพบ ชัยนาท ฮอร์นบิล ศึกไทยลีก 2 2025/26 วันที่ 25 มกราคม 2569 เนื่องจากรังเหย้าติดแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (อปท.)
จ่าฝูงไทยลีก 2 เพิ่งปราชัยเป็นนัดแรกในลีก หลังโดนคู่แข่งร่วมเมืองอย่าง ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด หยุดสถิติไร้พ่ายไว้ที่ 18 แมตช์ติดต่อกัน แต่ในเกมถัดไปจำเป็นต้องย้ายไปใช้รังเหย้าชั่วคราวที่ สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม ของสโมสรมหาสารคาม SBT
สาเหตุที่ต้องย้ายสนามแข่ง เนื่องจากสนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษ(เกาะกลางน้ำ) ได้ติดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (อปท.) รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครัังที่ 40 ระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม ซึ่งมีความจำเป็นทำให้ทีมต้องย้ายสนามไปเตะที่ สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม ส่วนวันและเวลาให้เป็นตามกำหนดการเดิมของตารางการแข่งขัน
Rasisalai United
สำหรับ ราษีไศล ยูไนเต็ด ยังคงนำเป็นจ่าฝูงของศึก ไทยลีก 2 ฤดูกาล 2025/26 มี 44 แต้ม จาก 19 เกม ด้วยผลงานชนะ 13 เสมอ 5 แพ้ 1 นัด