ติดระเบียบ 48 ชม.! REFEREE REVIEW เผยเหตุไทยลีกแจงจังหวะปัญหาเรียลไทม์เหมือนพรีเมียร์ลีกไม่ได้

AIS PLAY Sports ได้นำรายการ REFEREE REVIEW กลับมาออกอากาศอีกครั้งในฤดูกาล 2025/26 เพื่อคลายทุกประเด็นคาใจเกี่ยวกับการตัดสินในศึก ไทยลีก แต่ละสัปดาห์ โดยเทปแรกได้รับเกียรติจาก คุณไชยวัฒน์ กันสุธา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มาร่วมอธิบายหลักคิดและเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละเหตุการณ์
EP.1 ประเด็นที่ถูกนำมาไขความสงสัย ได้แก่ จังหวะปัญหาที่ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไม่ได้จุดโทษจาก กิลเยร์เม บิสโซลี และ เฟจ์ซาล มูลิช รวมถึงกรณีที่ ณัฐพล วรสุทธิ์ กองกลางของอยุธยา ยูไนเต็ด รอดพ้นการถูกใบแดงไล่ออกในเกมที่พ่าย ชลบุรี เอฟซี
นอกจากนี้ คุณไชยวัฒน์ กันสุธา ยังได้ตอบข้อสงสัยสำคัญของแฟนบอลที่ว่า เหตุใดไทยลีกจึงไม่สามารถอธิบายจังหวะปัญหาได้ทันทีเหมือนที่ พรีเมียร์ลีก (PGMOL) ทำได้ ซึ่งมักมีการโพสต์ชี้แจงการตัดสินลงในโซเชียลมีเดียแบบเรียลไทม์
คุณไชยวัฒน์ ชี้แจงถึงข้อจำกัดดังกล่าวว่า อยู่ที่ระเบียบสมาคมฯ โดยระบุว่า:
ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน หากมีสโมสรร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เข้ามา สมาคมฯ ต้องรอรับการร้องเรียนหลังเกมจบเป็นเวลา 48 ชั่วโมง
สมาคมฯ ไม่สามารถรีวิวคลิปออกมาอธิบายได้ทันที หากยังไม่มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆ ก่อน ว่ามีการทำผิดหรือไม่ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะต้องถูกพิจารณาและทำหนังสือส่งเข้าคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท และมีการนำเข้าประชุมเพื่อพิจารณาทุกวันอังคาร
"ด้วยระเบียบที่มีการร่างไว้ ทำให้การตัดสินไปแล้ว ยังไม่สามารถชี้แจงได้ ถ้าอธิบายง่าย ๆ คือในพรีเมียร์ลีก คือที่อังกฤษสโมสรไม่มีระเบียบแบบนี้ แต่ของไทยลีกมี แต่ในอนาคตอาจมีการปรับเปลี่ยนได้"