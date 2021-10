ตำนานบอยแบนด์เหลืออด! “ชางมิน TVXQ”แต่งกลอนไล่โซลชา

หนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์ระดับตำนานของเกาหลีใต้ทนไม่ไหวกับผลงานของปีศาจแดง จนต้องออกมาต้องกลอนไล่กุนซือชาวนอร์เวย์

ชางมิน หรือ MAX สมาชิกวง TVXQ หรือ ดงบังชินกิ บอยแบนด์เทพเจ้าระดับตำนานของค่าย SM Entertainment ทนไม่ไหวกับผลงานของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จนต้องออกมาแต่งกลอนไล่ โอเล กุนนาร์ โซลชา

ปีศาจแดง อยู่ในช่วงผลงานสุดบู่เก็บได้เพียง 1 แต้มจาก 4 นัดในลีก โดยเฉพาะนัดล่าสุดที่พ่ายต่อคู่ปรับตลอดกาล ลิเวอร์พูล 0-5 คารัง โอลด์ แทรฟฟอร์ด

เกมนัดนี้เป็นที่สนใจของแฟนบอลทั่วโลก ซึ่งหนึ่งในนั้นคือแฟนผีตัวยงอย่าง ชางมิน ที่โพสต์ไอจีสตอรีตลอดทั้งเกมอย่างมีอารมณ์ร่วม

เสียประตูที่ 1 "เยส แพ้ไปเถอะถ้ามันจะแพ้ อย่ามัวเลอะเทอะ จากนั้นจะได้รู้ว่าอะไรที่ผิดปกติ! ฮี่ฮี่" เสียประตูที่สาม "ว้าว!! ได้อย่างที่หวังเลย!!!" เสียประตูที่สี่"ควรแพ้อย่างสง่างามนะ ถึงจะแพ้...คุณเสียมารยาทด้วย ㅠㅠ"

หลังจบเกม แมนฯยูไนเต็ด พ่าย ลิเวอร์พูล 0-5 ชางมิน ได้แต่งกลอนสไตล์เกาหลีให้ โซลชา โดยเอาคำว่า OUT ตั้งต้นไว้ว่า O: Ole U: Unfortunately T: Time is up!