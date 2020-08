ตำนานคืนถิ่น! สเปอร์สดึง "เล็ดลีย์ คิง" ร่วมทีมสตาฟฟ์มูรินโญ

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสร เรื่องการแต่งตั้งให้ เล็ดลีย์ คิง เข้ามารับตำแหน่งเป็นหนึ่งในทีมงานสตาฟฟ์โค้ชของกุนซืออย่าง โชเซ มูรินโญ

อดีตกองหลังระดับตำนานของไก่เดือยทองจะเข้ามาทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์การเล่นของนักเตะทีมชุดใหญ่ รวมถึงควบบทบาทเป็นแมวมองคอยสอดส่องดูแลนักเตะในทีมเยาวชนของสโมสรด้วย

ทั้งนี้ คิง ลงเล่นให้สเปอร์สเพียงแค่สโมสรเดียวตลอดชีวิตการค้าแข้งในช่วงปี 1999-2012 โดยลงเล่นไปทั้งหมด 323 ยิงได้ 14 ประตู โดยมีความสำเร็จสูงสุดคือการคว้าแชมป์ลีกคัพเมื่อปี 2008

Introducing our new First Team Assistant...@LedleyKing 🙌#THFC ⚪️ #COYS