ตำนานคืนถิ่น! บุฟฟอนเข้าตรวจร่างกายยูเวนตุส

จานลุยจิ บุฟฟอน ตัดสินใจกลับมาสวมชุดของยูเวนตุสอีกรอบ หลังเดินทางมาตรวจร่างกายกับสโมสรที่ เจ เมดิคอล เซ็นเตอร์ แล้ว ท่ามกลางแฟนบอลที่รอต้อนรับขวัญใจคนเดิมอย่างเนืองแน่น

มือกาววัย 41 เคยเฝ้าเสากับเบียงโคเนรีในระหว่างฤดูกาล 2001-18 พร้อมช่วยทีมคว้าถ้วยสคูเด็ตโต้ 9 สมัย ก่อนย้ายออกไปเล่นกับ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ในฤดูกาลที่ผ่านมา

