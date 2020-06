ตำนานกองหน้าอิรักชุดบอลโลก 1986 เสียชีวิตจากโควิด-19

อะหมัด รอฎี อดีตกองหน้าระดับตำนานของทีมชาติอิรัก เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 56 ปี จากการติดเชื้อโควิด-19

อิรัก ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการระบาดของโควิด-19 ค่อนข้างน่าเป็นห่วง หลังพบผู้ติดเชื้อถึง 29,222 ราย และมีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง 1,013 ราย

ขณะที่หนึ่งในผู้เสียชีวิตนั้น เป็นตำนานนักเตะของประเทศด้วย นั่นคือ อะหมัด รอฎี ผู้เป็นคนแรกและคนเดียวที่เคยยิงประตูให้อิรักได้ในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ในเกมพบกับเบลเยียม เมื่อปี 1986 รวมถึงยังเป็นแข้งอิรักคนล่าสุดที่คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของเอเชียเมื่อปี 1988

Our heartfelt condolences to the family and friends of Iraqi legend Ahmed Radhi who passed away today due to #COVID19



تعازينا الحارة لعائلة وأصدقاء الأسطورة العراقية أحمد راضي، والذي توفي اليوم بسبب فايروس كورونا pic.twitter.com/1VS2rJVglo