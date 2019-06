ตามรอยเมสซี-ป็อกบา! เด็กเทพโสมขาวคว้าโกลเด้นบอล U20

อี คัง-อิน จอมทัพทีมชาติเกาหลีใต้ชุด U20 ผงาดคว้ารางวัลโกลเด้นบอลของศึกฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ตามรอยซูเปอร์สตาร์อย่าง ลิโอเนล เมสซี, เซร์คิโอ อเกวโร และ ปอล ป็อกบา

ดาวรุ่งจากบาเลนเซียนำเด็กโสมขาวหักปากเซียนผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรก แต่น่าเสียดายที่พวกเขาต้องไปพ่ายต่อยูเครน 1-3 ทั้งที่เป็นฝ่ายทำสกอร์ขึ้นนำก่อน

Lee Kangin takes home the adidas Golden Ball at the #U20WC pic.twitter.com/7Ph5HN6A5z