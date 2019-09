ตามรอยพ่อ! ลูกชายเอโต้ติดทีมชาติแคเมอรูน U17

เอเตียน เอโต้ บุตรชายของ ซามูเอล เอโต้ มีชื่อติดทีมชาติแคเมอรูนรุ่น U17 รอบก่อนตัดตัว สำหรับทำศึกฟุตบอลโลก U17 ที่ประเทศบราซิล

กองหน้าวัย 17 เป็นกัปตันทีมของทีมเยาวชนมายอร์กา และทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ เมื่อทำไปแล้ว 4 ประตูในฤดูกาลนี้ นำเป็นดาวซัลโวสูงสุดของทีม

ผลงานดังกล่าวเข้าตา โธมัส ลิบิห์ เทรนเนอร์ทีมหมอผี U17 อย่างจัง เขาจึงตัดสินใจเรียกทายาทของเอโต้เข้ามาติดทีมด้วย

ทั้งนี้ แคเมอรูนถูกวางอยู่ในสายอี ร่วมกับ สเปน, อาร์เจนตินา และทาจิกิสถาน โดยพวกเขาจะลงเล่นเกมแรกกับ ทาจิกิสถาน ในวันที่ 28 ตุลาคม

