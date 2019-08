ตามติดซานิโอโล! โรมาจับ 'อุนแดร์' ต่อสัญญา 4 ปี

โรมา แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้จัดการต่อสัญญากับ เจงกิซ อุนแดร์ แนวรุกอนาคตไกล ออกไปถึงปี 2023 เรียบร้อยแล้ว

ก่อนหน้านี้ นิโกโล ซานิโอโล ก็เพิ่งขยายสัญญากับสโมสรออกไปจนถึงปี 2024 และล่าสุดปีกขวาชาวตุรกี ก็ตัดสินใจฝากอนาคตไว้ที่หมาป่ากรุงโรม ในเวลาไล่เลี่ยกัน

"ผมมาที่กรุงโรมเมื่อ 2 ปีก่อน และเมื่อเวลาผ่านไป ผมก็รู้สึกหลงรักเมืองนี้, สโมสรแห่งนี้ และแฟนบอลเหล่านี้" อุนแดร์ กล่าวผ่านเว็บไซต์สโมสร

"Every day I’ve felt more in love with this city, this club and these fans. This is a very happy moment for me.



"I want to thank the club for allowing me to achieve my wish and continue playing for #ASRoma.”



- Cengiz Under 🐺 pic.twitter.com/zg02dKQSJi