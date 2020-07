ตามติดชูร์เล! 'โฮเวเดส'แข้งแชมป์โลกเยอรมันแขวนสตั๊ด

เบเนดิคต์ โฮเวเดส กองหลังทีมชาติเยอรมันชุดแชมป์โลก 2014 ประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการในวัย 32 ปี

อดีตกัปตันทีมชาลเก้04 กลายเป็นนักเตะไร้สังกัด หลังตกลงยกเลิกสัญญากับ โลโคโมทีฟ มอสโกว เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากย้ายมาเล่นกับทีมในปี 2018

🏆 2014 World Cup winner @BeneHoewedes has announced his retirement from professional football.



Congrats on a great career, Bene, and all the best for the future! 💪 #DieMannschaft pic.twitter.com/zaBHpnUJty