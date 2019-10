ตามคำขอ! FIFA 20 ปล่อยอัพเดทกราฟิกหน้าริเบรี

ฟรองค์ ริเบรี แนวรุกตัวเก๋าของ ฟิออเรนตินา ได้กราฟิกใบหน้าในเกมของตัวเองกลับคืนมาสมใจ หลัง EA Sports ปล่อยอัพเดทแพตช์ในเกม FIFA 20 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ก่อนหน้านี้ดาวเตะวัย 36 ปีออกมาโวยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวของตัวเองไปถึง EA Sports หลังพบว่าใบหน้าในเกมของเขานั้นไม่เหมือนเดิม หลังจากย้ายจากบาเยิร์น มิวนิค มาค้าแข้งในอิตาลีในปีนี้

อย่างไรก็ตาม หลังได้รับการอัพเดทแพทช์ใหม่ 1.06 เพิ่งปล่อยออกมา ทาง EA Sports ได้ออกมาทวิตถึงเจ้าตัวว่าพวกเขาได้ใส่หน้าของ ริเบรี กลับคืนสู่เกมเรียบร้อยแล้ว

"เฮ้ @FranckRibery คำรับรองการย้ายทีมของนายเพิ่งมาถึงน่ะ คุณใส่ชุดสีม่วงแล้วดูเข้ากันดีนะ" ทวิตเตอร์ของ EA Sports



ทั้งนี้แพตช์อัพเดทกราฟิกหน้าในเกมของนักเตะทุกคน จะอัพเดทสู่เกมเมื่อ EA Sports ปล่อยอัพเดทตัว Squad Update ออกมาแล้ว

Hey @FranckRibery, your Transfer Certificate is finally in. Violet looks good on you 👌 #WeKnowHimBetter #FIFA20 pic.twitter.com/AwhuUMITCp