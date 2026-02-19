ตามความเหมาะสม! สมาคมฯ ไฟเขียวพักเกมชั่วคราว นักเตะดื่มน้ำ-อาหารเดือนรอมฎอน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อนุมัติให้ ฝ่ายจัดการแข่งขัน สามารถ พักเกมชั่วคราวเพื่อให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้ละศีลอด สามารถดื่มน้ำและอาหาร ในช่วงเดือนรอมฏอน สอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางศาสนา ตลอดจนคำนึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพของนักกีฬา
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ตัดสินให้สามารถพิจารณาสั่งหยุดพักการแข่งขันเป็นการชั่วคราว ภายหลังเวลาละศีลอด (หลังดวงอาทิตย์ตก) เพื่อให้นักกีฬา ที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถดื่มน้ำและอาหารได้ โดยให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. การหยุดพักการแข่งขันให้กำหนดเฉพาะนัดที่มีนักกีฬาของสโมสรคู่แข่งขันนับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น โดยให้สโมสรแจ้งข้อมูลต่อผู้ควบคุมการแข่งขันล่วงหน้า ทั้งนี้ ให้ผู้ควบคุมการแข่งขันร่วมกับ ผู้ประเมินผู้ตัดสินเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้แจ้งแนวทางดังกล่าวในที่ประชุมผู้จัดการทีมก่อนเริ่มการแข่งขัน
2. ให้เป็นอำนาจของผู้ตัดสิน ในการกำหนดจังหวะเวลาและควบคุมระยะเวลาการหยุดพักดื่มน้ำให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขันที่เกี่ยวข้อง โดยให้ทดเวลาการแข่งขันเพิ่มตามระยะเวลาที่หยุดพักจริง