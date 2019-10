ตามกาลเวลา! ทิม ฮาวเวิร์ด แขวนถุงมือในวัย 40 ปี

ทิม ฮาวเวิร์ด ผู้รักษาประตูชาวสหรัฐ อเมริกา ประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการแล้ว หลังเพิ่งลงเล่นเกมสุดท้ายให้กับทีม โคโลราโด้ ราปิดส์

นายประตูวัย 40 ปี ออกประกาศก่อนหน้านี้ว่าเขาจะลงเล่นใรเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ 2019 เป็นฤดูกาลสุดท้าย หลังย้ายกลับมาค้าแข้งในบ้านเกิดเป็นฤดูกาลที่ 3

โดยหลังจากเฝ้าเสานัดสุดท้ายในเกมที่ทีมพ่ายต่อลอส แองเจลิส เอฟซี 1-3 ซึ่งเป็นการลงสนามรับใช้สโมสรไปนัดที่ 102 ของเจ้าตัว ก่อนแขวนถุงมืออย่างเป็นทางการด้วยวัย 40 ปี

สำหรับ ฮาวเวิร์ด เริ่มต้นเล่นฟุตบอลอย่างเป็นทางการกับทีมชุดใหญ่ของ นอร์ธ เจอร์ซี อิมพีเรียลส์ในปี 1997 ก่อนย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเพื่อเป็นตัวแทนของ ฟาเบียน บาร์เตซ ในปี 2003 ก่อนที่เขาจะย้ายไปเล่นให้เอฟเวอร์ตันแบบยืมตัวในฤดูกาล 2006/07

ก่อนที่ท็อฟฟีสีน้ำเงินจะทุ่มเงินคว้าตัวเขามาร่วมทีมถาวรและเฝ้าเสาให้ทีมร่วม 10 ปีก่อนย้ายมาเล่นให้ โคโลราโด้ ราปิดส์ ในบ้านเกิด 3 ฤดูกาลก่อนแขวนถึงมือในที่สุด

