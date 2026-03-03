ตัวแทนผม! 'คาเซมิโร' แนะแมนฯยูฯดึง กิมาไรส์ เสริมทัพ

AS สื่อต่างประเทศชื่อดังรายงานว่า คาเซมิโร กองกลางจอมเก๋าของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แนะนำให้สโมสรคว้าตัว บรูโน กิมาไรส์ เข้ามาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้
ปีศาจแดง ต้องมองหาห้องเครื่องรายใหม่เข้ามาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ เนื่องจากกัปตันทีมชาติบราซิลกำลังจะอำลาทีมหลังจบฤดูกาล และมีข่าวเชื่อมโยงกับมิดฟิลด์ชื่อดังหลายราย
สื่อดังของสเปนเผยว่า ยูไนเต็ด เตรียมทุ่มเงินครั้งใหญ่ในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เพื่อยกระดับทีม โดยเฉพาะในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางที่อาจมีแข้งใหม่เข้ามาถึง 3 ราย
โดยมีรายงานว่าสโมสรมีการขอความเห็นจาก คาเซมิโร ชื่นชอบใครเป็นพิเศษที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของเขา ซึ่งดาวเตะแซมบ้าก็แนะนำชื่อรุ่นน้องร่วมชาติอย่าง กิมาไรส์ ที่ทำผลงานโดดเด่นกับ นิวคาสเซิล มาตลอดหลายฤดูกาล
อย่างไรก็ตาม ทีมสาลิกาดง ยืนยันชัดว่า กิมาไรส์ ไม่อยู่ในตลาดนักเตะและกำลังเจรจาสัญญาฉบับใหม่ ซึ่งอาจทำให้ดีลนี้ซับซ้อนมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทั้ง บรูโน กิมาไรส์, ซานโดร โตนาลี และ เอลเลียต แอนเดอร์สัน ต่างก็อยู่ในรายชื่อเป้าหมายอันดับต้นๆของ แมนฯยูไนเต็ด ขณะที่ อดัม วอร์ตัน และ ชูเอา โกเมส เป็นเป้าหมายรองลงมาจากสามชื่อแรก