ตัวเลือกเหลือน้อย! 'อโมริม'รับ แมนฯยูฯ ต้องเปลี่ยนระบบเพราะมีนักเตะจำกัด

รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนฯยูไนเต็ด ยอมรับว่าความพร้อมของผู้เล่นเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้องปรับระบบการเล่น แต่เชื่อว่าตอนนี้ลูกทีมเข้าใจแนวคิดและปรัชญาของเขาแล้ว
ปีศาจแดง เปลี่ยนมาเล่นระบบกองหลัง 4 คน ในเกมคืนบ็อกซิ่งเดย์กับ นิวคาสเซิล ซึ่งกุนซือชาวโปรตุเกสยอมรับว่าเป็นเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บและผู้เล่นเดินทางไปรับใช้ชาติในศึก AFCON ทำให้ต้องมีการปรับ พร้อมเผยว่าจากนี้แฟนบอลอาจเห็นทีมเปลี่ยนแปลงระบบตามสถานการณ์อีกหลายครั้ง
“ตอนผมเข้ามาคุมทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ผมรู้ดีว่าอาจยังไม่มีนักเตะที่เหมาะจะเล่นตามระบบนั้น (กองหลัง 3) ได้เต็มที่ แต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของกระบวนการสร้างทีม เรากำลังพยายามสร้างอัตลักษณ์ของเรา” อโมริม กล่าว
“วันนี้สถานการณ์ต่างออกไป เรามีนักเตะให้เลือกไม่มากนัก จึงต้องปรับตัว แต่ผมรู้แล้วว่าทุกคนเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เพราะแรงกดดันจากสื่อหรือแฟนบอล แต่เพราะเรารู้แล้วว่าอยากเล่นฟุตบอลแบบไหน หลักการยังเหมือนเดิม เพียงแค่สามารถเปลี่ยนระบบได้”
นอกจากนี้ อโมริม ยังเผยว่าเมื่อผู้เล่นกลับมาพร้อมหน้า ทีมจะไม่ยึดติดกับการใช้กองหลังสามคนตลอดเวลา “ผมคิดว่าเราจะเป็นทีมที่ดีขึ้น และจะพัฒนาได้มากกว่านี้”
“ถ้าผมเปลี่ยนระบบเพราะคำพูดของสื่อ นักเตะจะเข้าใจว่าผมทำเพราะแรงกดดัน นั่นคือจุดจบของผู้จัดการทีม”
“เมื่อเรากำลังเล่นได้ดีในระบบของเรา นั่นแหละคือช่วงเวลาที่เหมาะสมจะเปลี่ยน หากมันช่วยให้เราชนะเกมถัดไป อย่างที่เราทำมาแล้วในเกมกับนิวคาสเซิล”