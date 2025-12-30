Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
สันติภพ เหลืองอ่อน

ตัวเลือกเหลือน้อย! 'อโมริม'รับ แมนฯยูฯ ต้องเปลี่ยนระบบเพราะมีนักเตะจำกัด

รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนฯยูไนเต็ด ยอมรับว่าความพร้อมของผู้เล่นเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้องปรับระบบการเล่น แต่เชื่อว่าตอนนี้ลูกทีมเข้าใจแนวคิดและปรัชญาของเขาแล้ว

ปีศาจแดง เปลี่ยนมาเล่นระบบกองหลัง 4 คน ในเกมคืนบ็อกซิ่งเดย์กับ นิวคาสเซิล ซึ่งกุนซือชาวโปรตุเกสยอมรับว่าเป็นเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บและผู้เล่นเดินทางไปรับใช้ชาติในศึก AFCON ทำให้ต้องมีการปรับ พร้อมเผยว่าจากนี้แฟนบอลอาจเห็นทีมเปลี่ยนแปลงระบบตามสถานการณ์อีกหลายครั้ง 

ตอนผมเข้ามาคุมทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ผมรู้ดีว่าอาจยังไม่มีนักเตะที่เหมาะจะเล่นตามระบบนั้น (กองหลัง 3) ได้เต็มที่ แต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของกระบวนการสร้างทีม เรากำลังพยายามสร้างอัตลักษณ์ของเรา” อโมริม กล่าว

วันนี้สถานการณ์ต่างออกไป เรามีนักเตะให้เลือกไม่มากนัก จึงต้องปรับตัว แต่ผมรู้แล้วว่าทุกคนเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เพราะแรงกดดันจากสื่อหรือแฟนบอล แต่เพราะเรารู้แล้วว่าอยากเล่นฟุตบอลแบบไหน หลักการยังเหมือนเดิม เพียงแค่สามารถเปลี่ยนระบบได้

นอกจากนี้ อโมริม ยังเผยว่าเมื่อผู้เล่นกลับมาพร้อมหน้า ทีมจะไม่ยึดติดกับการใช้กองหลังสามคนตลอดเวลา “ผมคิดว่าเราจะเป็นทีมที่ดีขึ้น และจะพัฒนาได้มากกว่านี้”

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL

“ถ้าผมเปลี่ยนระบบเพราะคำพูดของสื่อ นักเตะจะเข้าใจว่าผมทำเพราะแรงกดดัน นั่นคือจุดจบของผู้จัดการทีม”

“เมื่อเรากำลังเล่นได้ดีในระบบของเรา นั่นแหละคือช่วงเวลาที่เหมาะสมจะเปลี่ยน หากมันช่วยให้เราชนะเกมถัดไป อย่างที่เราทำมาแล้วในเกมกับนิวคาสเซิล”

โฆษณา

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0