Martin Odegaard Arsenal Champions League 2025Getty Images Sport
สันติภพ เหลืองอ่อน

ตัวเลขไม่ใช่ทุกอย่าง! 'คีโอว์น'ชี้ โอเดการ์ด เหนือกว่า บรูโน แม้สถิติเป็นรอง

มาร์ติน คีโอว์น อดีตกองหลังระดับตำนานของอาร์เซนอล มองว่า มาร์ติน โอเดการ์ด คือกองกลางที่เขายกให้เหนือกว่า บรูโน่ แฟร์นันด์ส โดยให้เหตุผลเรื่องอิทธิพลต่อทีมและการทำงานหนัก

ไอ้ปืนใหญ่ มีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของ แมนฯยูไนเต็ด ทำให้มีการยกเพลย์เมคเกอร์ของสองทีมขึ้นมาเปรียบเทียบ ซึ่งอดีตแนวรับทีมชาติอังกฤษยอมรับว่า บรูโน มีตัวเลขสถิติที่โดดเด่น ทั้งประตูและแอสซิสต์ แต่ โอเดการ์ด คือผู้เล่นที่ครบเครื่องและส่งผลต่อรูปแบบการเล่นของทีมมากกว่า

"ผมจะเลือก โอเดการ์ด เหนือกว่า แฟร์นันด์ส จากการเพรสซิ่งและอัตราการทำงานของเขา" คีโอว์น กล่าว

"แฟร์นันด์ส มีตัวเลขสถิติที่ยอดเยี่ยม แต่ผมรู้สึกว่านักเตะที่ครบเครื่องที่สุดคือ โอเดการ์ด เพราะสิ่งที่เขามอบให้ทีม"

"เขาเป็นคนแรกที่เริ่มเพรส และเขาอยู่ในกลุ่มนักเตะ อาร์เซนอล ที่ส่วนใหญ่สร้างโอกาสทำประตู ทั้งแอสซิสต์และการยิงประตูเอง ดังนั้นผมจึงเลือกโอเดการ์ด"

