ตัดสินผิด! สมาคมฯสั่งแบน 'วิวรรธน์' 6 สัปดาห์ ไม่ให้ประตู 'เอเวอร์ตัน' แต่ยกเลิกใบเหลืองไม่ได้

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สรุปผลการพิจารณาคำร้องเรียนกรณีการตัดสินในเกมไทยลีก 2025/26 คู่ระหว่าง อยุธยา ยูไนเต็ด พบ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จากเหตุการณ์ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ นาทีที่ 90+2 ซึ่งมีการยกเลิกประตูของทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด หลังการตรวจสอบด้วยระบบ VAR
จากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ตัดสิน สมาคมฯ ระบุว่าในจังหวะดังกล่าว เอเวอร์ตัน ผู้เล่นของทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ไม่ได้กระทำผิดกติกาแต่อย่างใด โดยการที่แขนไปโดนผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเป็นอุบัติเหตุจากการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ ไม่เข้าข่ายการฟาวล์ตามกติกาฟุตบอล ส่งผลให้การยกเลิกประตูของทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด รวมถึงการลงโทษใบเหลืองในจังหวะดังกล่าว ถือเป็นการตัดสินที่ไม่ถูกต้อง
ขณะเดียวกัน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ มีมติให้พักการทำหน้าที่ของ วิวรรธน์ จำปาอ่อน ผู้ตัดสินในสนาม เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ เพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการตัดสิน ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสินวีดิทัศน์ (VAR) นั้น สมาคมฯ ยืนยันว่าเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง
สำหรับกรณีใบเหลืองที่ผู้เล่นได้รับจากการตัดสินที่ผิดพลาด สมาคมฯ ชี้แจงว่าไม่สามารถเพิกถอนย้อนหลังได้ เนื่องจากข้อบังคับและระเบียบปัจจุบันอนุญาตให้ยกเลิกใบเหลืองได้เฉพาะกรณีที่ผู้ตัดสินลงโทษผิดตัวเท่านั้น