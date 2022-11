ตัดต่อกันวุ่น! จีนห้ามมีภาพแฟนบอลไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างถ่ายทอดสด (มีคลิป)

สถานีโทรทัศน์ของประเทศจีนต้องทำงานหนักขึ้นในช่วงฟุตบอลโลก 2022 เมื่อมีการห้ามเผยแพร่ภาพของแฟนบอลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยออกอากาศ

ประเทศจีนยังอยู่ในช่วงที่โควิด-19 กลับมาระบาดหนักอีกครั้ง โดยเป็นประเทศเศรษฐกิจหลักที่เหลือเพียงประเทศเดียวที่ยังใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ ยังคงปิดเมืองทั้งเมือง, ห้ามเข้า-ออกย่านที่อยู่อาศัยที่พบผู้ติดเชื้อและบังคับตรวจหาเชื้อกับประชากรทั้งเมือง

โดยความเข้มงวดลุกลามมาถึงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกด้วย เมื่อสถานีโทรทัศน์ CCTV Sports ของรัฐบาล ต้องคอยเปลี่ยนภาพโคลสอัพของแฟนบอลที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างการถ่ายทอดสด ให้เป็นภาพของธงชาติ, ทีมงานหรือสนามฟุตบอลแทน ซึ่งได้รับเสียงวิจารณ์เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ นโยบายนี้เริ่มจากการที่มีชาวจีนแสดงความไม่พอใจทางโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากในช่วงฟุตบอลโลก เนื่องจากประเทศของพวกเขามีมาตรการควบคุมโควิด-19 ที่เข้มงวด ในขณะที่มีภาพแฟนบอลที่เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโลกในสนามที่กาตาร์โดยที่ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยและใช้ชีวิตกันปกติ

This is amazing. Due to the backlash from Chinese fans seeing unmasked crowds in Qatar, Chinese TV is now replacing live crowds shots during games and instead cutting to close-ups of players and coaches. pic.twitter.com/vg0qozUawc