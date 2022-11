ตะลึงแน่นอน! มอร์แกนคอนเฟิร์มมีช่วง’โรนัลโด้’พูดถึง’เมสซี’

เพียร์ส มอร์แกน นักข่าวชื่อดัง เผยว่าจะมีช่วงที่ คริสเตียโน โรนัลโด้ พูเถึง ลิโอเนล เมสซี ในรายการสัมภาษณ์ฉบับเต็ม และจะกลายเป็นข่าวใหญ่

แนวรุกโปรตุกีสเพิ่งทำการทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ใส่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หลังจากเขาออกมาให้สัมภาษณ์โจมตีต้นสังกัด รวมถึงเอริค เทน ฮาก และอดีตเพื่อนร่วมทีมหลาย ๆ คน นรายการ Piers Morgan Uncensored ก่อนที่ตัวเต็มจะปล่อยออกมาในช่วงตี 3 ของเช้าวันพฤหัสบดีนี้

ประเด็นดังกล่าวเป็นที่พูดถึงตลอด 1-2 วันที่ผ่านมา จนมีแฟนบอลบางส่วนไปถาม มอร์แกน จนเจ้าตัวได้ออกมาแย้มว่าจะมีช่วงที่ CR7 พูดถึงคู่แข่งตลอดกาลของเขาอย่างแน่นอน

“หลายคนถามเข้ามาว่า โรนัลโด้ พูดถึง เมสซี ในการสัมภาษณ์ของผมเหลือเปล่า โอ้ แน่นอน และสิ่งที่เขาพูดจะกลายเป็นข่าวใหญ่โตแน่นอน” มอร์แกน ทวีต

Lots of people asking if Ronaldo talks about Messi in my interview.. oh yes, and what he says will make huge headlines. pic.twitter.com/TbGSRoNXx6