ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่! FIFA จับมือ TikTok เจาะลึกคอนเทนต์ฟุตบอลโลก 2026

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ประกาศความร่วมมือกับ TikTok เป็นแพลตฟอร์มแนะนำสำหรับการติดตามฟุตบอลโลก 2026 กลางปีนี้อย่างเป็นทางการ
ปัจจุบัน tiktok เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม Third-Party ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ยิ่งเฉพาะกับหนุ่มสาวยุคใหม่ โดยเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากฟุตบอลโลกหญิงปี 2023 ที่ได้รับความนิยมมีการเข้าชมมากถึงหลักหลายหมื่นล้านวิว
ความร่วมมือครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้บรรดาครีเอเตอร์บน TikTok ที่จะเปรียบเสมือนศูนย์กลางเข้าถึงเบื้องหลัง, โปรแกรมครีเอเตอร์ระดับโลก รวมถึงได้สิทธิ์ในการไลฟ์สตรีมบางส่วนของแมตช์การแข่งขัน, เบื้องหน้าและเบื้องหลังงานแถลงข่าวการซ้อม รวมไปถึงเนื้อหาที่ผ่านการคัดสรรแล้วจากทางฟีฟ่า
รวมถึงยังเปิดให้มีการสร้างรายได้ผ่านเครื่องมือโฆษณาแบบพรีเมียมของ TikTok อีกด้วย
โดย ฟีฟ่า ตั้งเป้าหมายที่จะได้แฟนบอลในกลุ่มหนุ่มสาวหน้าใหม่หลักล้านคนในฟุตบอลโลกหนนี้
“ฟุตบอลเติบโตอย่างก้าวกระโดดบน TikTok ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และในฐานะ แพลตฟอร์มแนะนำ รายแรกของ FIFA เราตื่นเต้นที่จะให้แฟนบอลได้สัมผัส ฟุตบอลโลก 2026 ที่นอกเหนือจาก 90 นาทีในสนาม ผ่านคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟและการเข้าถึงครีเอเตอร์ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน” เจมส์ สแตฟฟอร์ด หัวหน้าฝ่ายคอนเทนต์ระดับโลกของ TikTok เผย
“เกมแพลนของ TikTok ในเปลี่ยนความหลงใหลของแฟนกีฬาให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้ โดยแฟนบอลมีโอกาสติดตามการถ่ายทอดสดเพิ่มขึ้นถึง 42% หลังจากรับชมคอนเทนต์กีฬาบน TikTok เรากำลังเข้าถึงแฟนฟุตบอลเจนใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและผู้หญิง และเปลี่ยนความหลงใหลนั้นให้เป็นการรับชมและการมีส่วนร่วมในสเกลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน”