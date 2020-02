ต่อจากกรีซมันน์! เบลก่อตั้งทีมอีสปอร์ต "ELLEVENS ESPORTS"

แกเร็ธ เบล แนวรุกของ เรอัล มาดริด จับมือกับ 38 Entertainment Group เปิดตัวทีมอีสปอร์ต Ellevens Esports เป็นของตัวเอง

ปีกชาวเวลส์จะบริหารทีมอีสปอร์ตส์ดังกล่าว ร่วมกับ โจนาธานคาร์ค และ แลร์รี โคเฮน อดีตนักฟุตบอลอาชีพ สองผู้ก่อตั้ง 38 Entertainment Group

สำหรับ Ellevens Esports จะมีทีม FIFA ซึ่งเพิ่งเซ็นสัญญาส่งทีมลงแข่งในศึก FIFA eClub World Cup เดือนกุมภาพันธ์นี้อีกด้วย พร้อมเตรียมเปิดทีม Counter-Strike: Global Offensive, Rocket League และ Fortnite ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

Welcome to Ellevens, my new team! Follow @ellevensesports 🎮 for all updates #TimeToPlay pic.twitter.com/RbGduKfNYH