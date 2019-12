ดูแลใกล้ชิด! 'บลินด์'ตรวจพบเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

อาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัม ทีมดังแห่งลีกเนเธอร์แลนด์ แถลงข่าวยืนยันว่า ดาลีย์ บลินด์ แนวรับจอมเก๋าของทีมรวจพบว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และจะชวดลงสนามช่วยทีมไปสักระยะ

ดาวเตะชาวดัตช์วัย 29 ปี มีอาการเวียนศีรษะในเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก กับ บาเลนเซีย ซึ่งเมื่อทีมแพทย์ทำการตรวจอย่างละเอียดปรากฏว่าเป็นอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และตอนนี้เจ้าตัวต้องใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจเทียมช่วยรักษา และอยู่ในการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตามแฟนบอลอาจเบาใจได้บ้างเมื่อ บลินด์ ออกมาขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ และยืนยันว่าอาการของตัวเองดีขึ้นแล้ว

"สวัสดีทุกคน อย่างแรกผมขอขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมา ผมยินดี มันช่วยผมได้มาก ขอบคุณจริงๆ"

"ผมจะคอยอัพเอทอาการบาดเจ็บให้ทุกคนรู้ สิ่งสำคัญคือผมรู้สึกดีขึ้นแล้วในตอนนี้ ผมพยายามจะกลับมาให้เร็วสุดเท่าที่ทำได้ แล้วเจอกัน"

