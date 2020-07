ต้องมีเอกสาร! สมาคมฯ แจงขั้นตอนนำแข้งต่างชาติกลับไทย

สมาคมฯ แจงขั้นตอนให้สโมสรสมาชิกกับการนำนักกีฬา-จนท.ทีม ชาวต่างชาติ เข้าประเทศไทย

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และบริษัท ไทยลีก จำกัด แจ้งขั้นอตนการเตรียมเอกสารให้กับทางสโมสรสมาชิกได้ทราบ ในการนำเจ้าหน้าที่ทีมรวมถึงนักฟุตบอลต่างชาติกลับประเทศไทย เพื่อเตรียมกลับมาลงแข่งขันอีกครั้งในฤดูกาล 2020-21

จากการสำรวจจากสโมสรฟุตบอล พบว่า มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาวต่างชาติ แจ้งความประสงค์จะเดินทางเข้ามาประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 77 คน จาก 35 สโมสร

ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ต่างชาติของสโมสร โดยขณะนี้รายชื่อทั้งหมดได้รับการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และส่งให้แก่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รวมถึงกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรออนุมัติอีกครั้ง

โดยสโมสรจำเป็นต้องเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการขอ COE ดังต่อไปนี้

1. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate / Fit to Travel Health Certificate )

2. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 (Medical Certificate with a laboratory result indicating that COVID-19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

3. กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโควิด-19 หรือหลักประกันอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

4. หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด

ทั้งนี้เมื่อได้รับเอกสารแล้ว นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีม ต้องประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยที่ประเทศต้นทาง เพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry – COE) ต่อไป