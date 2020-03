ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด! โรนัลโด้เผยคุณแม่อาการเริ่มทรงตัว

คริสเตียโน โรนัลโด้ แนวรุกของ ยูเวนตุส เผยอาการของคุณแม่อยู่ในช่วงทรงตัว หลังถูกหามส่งโรงพยาบาลซึ่งคาดว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองเมื่อช่วงเช้าของวันอังคารที่ผ่านมา

โดโลเรส อเวย์โร คุณแม่บังเกิดเกล้าของ CR7 ในวัย 65 ปีถูกหามส่งโรงพยาบาล Dr Nelio Mendonca Hospital ในช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมมา โดยหลังทราบว่าดาวเตะทัพม้าลายได้เดินทางกลับ มาเดย์รา บ้านเกิดของตัวเองทันที

โดยหลังทีมแพทย์ได้ทำการนำเอาลิ่มเลือดที่อุดตันออกจากเส้นเลือดใหญ่เรียบร้อยแล้ว และมีรายงานว่าเธอมีอาการที่ดีขึ้น มีสถติและอาการทรงตัว แต่อย่างไรก็ตาม โดโลเรส ยังคงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด

"ขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาให้กำลังใจคุณแม่ของผม เธอมีอาการทรงตัวและกำลังได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล ผมและครอบครัวอยากขอขอบคุณทีมแพทย์ที่ดูแลเธอ และขอความกุรณาให้ความเป็นส่วนตัวแก่พวกเราในช่วงเวลานี้" แถลงการณ์ของ CR7

